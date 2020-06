Alex Aguinaga: "Arturo Vidal es un jugadorazo, hubiera sido maravilloso jugar con él"

La carrera de Arturo Vidal le ha valido alabanzas en todo el planeta fútbol. El mediocampista chileno del Barcelona es uno de los faroles de la Generación Dorada y su performance le traído reconocimiento mundial de las más grandes personalidades.

Y su valor es reconocido en todos lados, como en México, donde Alex Aguinaga aprovechó de elogiar al King en entrevista con la Redgoleta de RedGol. "Es un jugadorazo", calibró uno de los máximos ídolos del fútbol ecuatoriano.

"Tiene quizás algunos problemas de indisciplina, pero me encantaría haber jugado con él. Es un tipo al que le das la pelota y si la pierde, la pelea. Y casi siempre la entrega bien, digo casi siempre porque todos nos equivocamos", sentenció.

Vidal espera ser titular este viernes, cuando Barcelona se enfrente a Sevilla en el Sánchez Pizjuán (Agencia Uno)

"Es su forma de ser quizás. Pero a mí me encanta, es un jugador que siempre quisiera tener en mi equipo, como técnico y más como compañero. Hubiera sido maravilloso, un tipo que pelea por ti, saca la cara, viene y corre por ti", valora El Güero Ecuatoriano.

El carácter es otro de sus atributos. "Después te podrá reputear porque no corriste, pero él corre primero y después te puede regañar, porque es un tipo ganador. Me gusta ese tipo de jugadores. En mi equipo lo pongo... qué más puedo decir, le dicen el Rey Arturo", subrayó.

El ADN Barça

Aguinaga asegura que, pese a las dudas que generaba Vidal frente al famoso ADN Barça, "no va a sobrar nunca en un equipo de fútbol. Cuesta más porque quizás es más frontal, más directo, va a buscar la pelota. En el fútbol alemán cayó bien, ganaba la pelota y se iba al ataque, terminaba definiiendo con la forma que lo caracteriza", explica.

Por lo mismo, el comentarista de FOX Sports valora el sitial que ha conseguido el Rey Arturo en el cuadro azulgrana. "A veces no todos los jugadores embonan, no porque no tengan la calidad, sino porque su fútbol es diferente en cuanto a la verticalidad o a tratar de buscar siempre el arco rival, en dos o tres toques", advierte.

"Para adaptarte a un fútbol como el del Barcelona debes tener mucha paciencia y Vidal no es de los que tienen mucha paciencia, yo creo que a mí también me hubiera costado mucho trabajo jugar ahí", completa el gran Alex.