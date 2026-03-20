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Vuelta al ejercicio: Cómo retomar el entrenamiento después de las vacaciones

Especialistas explican cómo crear el hábito después del verano con rutinas realistas, aplicando
más frecuencia y menos intensidad.

Por Franccesca Arnechino

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¿Cómo retomar el entrenamiento después de las vacaciones?
¿Cómo retomar el entrenamiento después de las vacaciones?

Marzo marca para muchos el verdadero inicio del año. Tras las vacaciones, retomar el ejercicio suele convertirse en uno de los principales objetivos, pero también en una de las metas que más rápido se abandona.

La clave, según expertos, no está en entrenar más fuerte, sino en entrenar
mejor. Después de semanas con cambios en la rutina, horarios irregulares y menor actividad física, el cuerpo necesita una adaptación progresiva.

Por eso, establecer rutinas realistas post vacaciones es fundamental para evitar frustraciones o lesiones que terminen por frenar el proceso: “El error más común es querer entrenar como atleta en la primera semana”, explica Jorge Pizarro, gerente técnico de Smart Fit en Chile.

Frecuencia vs. intensidad

Muchas personas intentan compensar el tiempo perdido aumentando demasiado la intensidad, y eso suele generar molestias, agotamiento o abandono temprano”. Uno de los principios más relevantes al retomar la actividad física es priorizar la frecuencia por sobre la intensidad.

En términos prácticos, según expertos es más efectivo entrenar tres o cuatro veces por semana a intensidad moderada que realizar sesiones muy exigentes de forma esporádica.

“El objetivo inicial no debería ser el rendimiento, sino reinstalar el hábito. Para ello, se recomiendan sesiones de 45 a 60 minutos, combinando trabajo cardiovascular moderado con ejercicios de fuerza controlada, aumentando progresivamente la carga a medida que el cuerpo responde”, señala el experto.

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La regularidad es el principal predictor de éxito a largo plazo. Generar horarios definidos, fijar metas alcanzables y medir avances concretos ayuda a sostener la motivación más allá del entusiasmo inicial.

“Cuando el entrenamiento se integra a la rutina semanal y deja de depender
solo de la motivación, se transforma en un hábito. La constancia siempre supera a la intensidad desmedida”, agrega Pizarro.

En este contexto, el acompañamiento profesional resulta clave para optimizar resultados y reducir riesgos. En el caso de Smart Fit, una de las principales cadenas del país, este enfoque se potencia mediante servicios adicionales que los socios pueden incorporar, como evaluaciones físicas, planes de entrenamiento personalizados y asesorías especializadas.

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Asimismo, la experiencia se complementa con herramientas digitales —como su aplicación móvil— que facilitan el acceso a rutinas guiadas, seguimiento de avances, recordatorios y recomendaciones ajustadas a cada etapa del proceso

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