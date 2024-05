Nicolás Jarry (16°) y Alejandro Tabilo (25°) tienen rivales definidos para la primera ronda de Roland Garros, la siguiente parada después de sus brillantes participaciones en el Masters 1000 de Roma. Los únicos dos chilenos en competencia salen a buscar el segundo Grand Slam de la temporada.

En la arcilla francesa, Jarry debutará ante un conocido y con una gran oportunidad de tomar revancha. El N°1 de Chile chocará en primera ronda contra el francés Corentin Moutet (79°), quien lo eliminó en los cuartos de final del Santiago Open 2024. Será tercera vez que se encuentren en el circuito (1-1).

Ambos tuvieron un tenso cruce cuando se enfrentaron en Chile, donde los gestos y constante show del francés marcaron el enfrentamiento. “Jarry me dijo ‘patético’, no sé por qué. Yo me comporté bien. Fue un ambiente hostil donde me pifiaron y me abuchearon”, contó Moutet entonces.

Moutet también viene de competir en Roma, aunque su desempeño estuvo muy lejano al que tuvo Jarry en el Masters 1000. El francés fue eliminado en primera ronda por Novak Djokovic (1°), quien después fue despachado por Tabilo en la ronda de 32 mejores.

Jarry enfrenta a Moutet en primera ronda de Roland Garros | Photosport

Jano, en tanto, tendrá que enfrentar en primera ronda a un jugador proveniente de la qualy o a un Lucky Loser. Cabe destacar que este será el debut oficial de Tabilo en el cuadro principal de Roland Garros, ya que en ediciones pasadas (2021 y 2023) no pudo avanzar más allá de las rondas de clasificaciones.

Los horarios de Jarry y Tabilo en Roland Garros

Nicolás Jarry vs Corentin Moutet. Domingo 26 de mayo. Alrededor de las 6:00 am en Chile.

Alejandro Tabilo vs Qualy o LL. Horario por definir.

