Corentin Moutet (140°) eliminó a Nicolás Jarry (22°), defensor del título, en un caliente partido por los cuartos de final del Chile Open. El tenista que vino de superar la qualy recibió un hostil trato del público chileno y se vengó con un triunfo sobre el primer sembrado y máxima raqueta nacional.

El francés también respondió con una celebración a lo Novak Djokovic una vez terminó el encuentro. Pero no se quedó ahí. La polémica lo siguió hasta una entrevista post partido, en donde aseguró que Jarry lo llamó “patético” al saludarse en la red y mostró su decepción con el público.

“Jarry me dijo ‘patético’, no sé por qué. Yo me comporté bien. Fue un ambiente hostil donde me pifiaron y me abuchearon, la gente hacía ruido cuando yo servía. Sobreviví, jugué bien. Entonces no creo que haya hecho nada patético. Deberías preguntarle a él por qué dijo eso. No somos precisamente los mejores amigos en el tour, de hecho no lo conozco”, dijo en diálogo con Clay.

“Es lamentable porque no hubo un ambiente agradable. Me gusta jugar en Chile: en la qualy y en todos mis partidos me apoyaron porque abrí mi corazón, le di mucho a la gente y compartí con ellos, el deporte está hecho para eso”, condenó.

Tras eliminar a Jarry: Moutet enfrenta a Tabilo en el Chile Open

Luego de eliminar a Jarry, Corentin Moutet enfrentará a otro chileno en el ATP de Santiago. En semifinales, a disputarse este sábado por la tarde, el francés chocará con Alejandro Tabilo (51°), cuarto sembrado del torneo y quien dejó en el camino al italiano Luciano Darderi (80°) en la ronda de cuartos.

Sobre el duelo contra la segunda raqueta nacional, Moutet dijo que “es triste cuando toca jugar contra tenistas chilenos y los fans se comportan así. No sé si esta vez la gente será más inteligente. Creo que si son más respetuosos, habrá una mejor atmósfera para todos”.

“Incluso para el oponente no es bueno que haya tanto ruido en la pista. Conozco a Tabilo mejor porque tenemos casi la misma edad. Es un gran jugador. Ya veremos quién es mejor”, sentenció.

