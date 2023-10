El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el alemán Thomas Bach, llegó a Chile para asistir a la inauguración de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, cuya ceremonia de apertura se realizará este viernes 20 de octubre en el Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa.

Por lo mismo, ha tenido que asistir a varias ceremonias donde ha sido invitado, pero en una en particular lo vistieron con un chamanto, que es una prenda característica del campo chileno, la que lució sin problema, al igual que otras autoridades que estuvieron presentes, como el titular del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica.

Como una forma de agradecimiento por estar presente para la fiesta que comienza en Santiago 2023, también se dieron cita en el evento el ministro de Deportes, Jaime Pizarro; la máxima autoridad de Panam Sport, el chileno Neven Ilic y el director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls.

En un ambiente de camaradería, el presidente del COI compartió con las autoridades de la Federación del Rodeo Chileno, como también con los delegados de Panam Sports, los encargados de las delegaciones internacionales y con las autoridades que asistieron al Club de Polo y Equitación San Cristóbal.

Un regalo nacional para Bach

Thomas Bach y los asistentes, además, fueron testigos de la brillante presentación de Palmas de Peñaflor, que contó con el acompañamiento de la voz de Carmencita Valdés, quien interpretó tonadas y cuecas durante la actuación de la prestigiosa escuadra ecuestre nacional.

Fue entonces cuando Francisco Infante y el directorio de la Federación del Rodeo Chileno hicieron entrega de un chamanto al presidente del COI, quien agradeció el gesto. También el titular del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, recibió una prenda característica del campo chileno.

El espectáculo (de la Escuadra Palmas de Peñaflor) que presenciamos estuvo fantástico. Fue un viaje a través de la cultura de la gente de Chile con la perfección y la elegancia lo que es impresionante. Lo disfrute mucho. Nunca vi correr un caballo de esta forma. Me comentaron que son de raza chilena y eso los hace muy especial. ¿El Chamanto que me regalaron? Me sentí un chileno más. Muy agradecido de la Federación del Rodeo Chileno”, comentó.

“El escenario está listo, todo está preparado para los mejores atletas de los deportes Panamericanos, creo que todos están buscando tener una juegos excelentes. Quiero desearle lo mejor a cada uno de los atletas y que puedan clasificar a los Juegos Olímpicos”, precisó sobre los Juegos Panamericanos.

