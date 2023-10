Los deportistas del Team Chile siguen haciendo su debut en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y este jueves fue el turno del púgil Miguel Ángel Véliz Correa en la categoría de +92 kilogramos del boxeo. El nacional perdió en octavos de final con el ecuatoriano Gerlon Gilmar Congo Chala, en fallo dividido.

En el marcador final de la competencia llevada a cabo en el Centro de Entrenamiento Olímpico en Ñuñoa, el chileno quedó eliminado por 3-2 en las tarjetas, siendo factor clave la caída de Véliz cuando faltaba casi un minuto para el final del primer round.

En el mismo primer asalto, Congo le propinó otro golpe de zurda al rostro al chileno sobre la cuenta regresiva. En definitiva, los cinco jueces dejaron las tarjetas en 10-9 para el ecuatoriano.

Ya en el segundo round, Véliz logró entrarle al mentón a su rival, pero el boxeador ecuatoriano logró mantenerse en pie, se repuso y continuó la pelea, comenzando a dosificar manejando la ventaja en las tarjetas.

Véliz logró descontar en un 3-2 que dejó el último asalto para definir al ganar. Lamentablemente el tercer round no le alcanzó a Véliz y Congo se quedó con la victoria y la clasificación con definitivo 3-2.

Las tarjetas finales fueron un 29-28, 28-29, 29-28, 29-28 y 38-29 para Gerlon Congo, que elimina a Véliz y se mete en la tonda de los ocho mejores del boxeo +92 kilos de Santiago 2023. Cabe considerar que en esta categoría de la competencia se inscribieron 11 púgiles, quedando libre en esta primera ronda dos de ellos.

La voz de Miguel Ángel Véliz

Tras el combate y la eliminación, el mismo Véliz manifestó a DirecTV Sports que “sabía que era un rival complicado, que venía con todo. Yo conecté mal y hay que respetar la decisión de los jueces”.

El púgil nacional sentenció que “competir de local no me ayudó mucho (por la derrota), pero se sentía el cariño y apoyo de la gente. No es lo mismo pelear en casa, pero así es el deporte. Fue fallo dividido, yo pensaba que era favorable para mí. Quería seguir avanzando, pero hasta aquí llego”.

Revisa los momentos de la pelea del Ogro Véliz

¿Qué boxeadores chilenos representan a Chile en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023?

El Team Chile tiene entre los representantes del boxeo a Julio Álamos Mumbru, Tomás Barros Chadwick, Denisse Alejandra Arlette Bravo Vilches, Matías Ignacio Campos Espinace, Tamara Elizabeth Maturana Soto, Andrews Nicolás Salgado Chávez, Kim-berly Jacquelinne Marlenne Sandoval Sandoval, Héctor Fabián Tapia Cerda y Miguel Ángel Véliz Correa.

¿Cuándo se juegan los Juegos Panamericanos?

Con dos días de competencia antes de la ceremonia de inauguración oficial, Santiago 2023 se disputará entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre.