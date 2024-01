Nicolás Jarry (18°) sorprendió al tener debut y despedida en el cuadro principal del Australian Open 2024, ya que cayó con el italiano Flavio Cobolli (100°) en primera ronda. Pero ahora da vuelta la página.

El Príncipe ya había sacado la voz para expresar la amargura que le generó su temprana caída en el primer Grand Slam de la temporada, donde reveló que “no han sido semanas fáciles fuera de la cancha“, pero ahora volvió a referirse a la situación.

Fue por medio de sus redes sociales que la primera raqueta de Chile compartió un mensaje para sus seguidores, quienes lo llenaron de comentarios de apoyo para levantarlo de cara a la Copa Davis.

“Esta es la parte difícil del deporte que hay que aceptar. Cuando no se da, no se da. Me quedo con que lo di todo en la cancha“, lanzó de entrada el nieto del histórico Jaime Fillol.

“Especial gracias a todos los que estuvieron apoyando, fue muy especial. Gracias Australia, hasta el próximo año”, remató Jarry.

Lo último del Abierto de Australia será la millonaria multa que tendrá que pagar Nico tras un error que cambió su partido ante Cobolli, y una vez pase eso podrá enfocarse de lleno en lo que será la Copa Davis.

Chile alista su batalla con Perú

El primer fin de semana de febrero, el sábado 3 y domingo 4, Chile tiene una nueva cita con el tenis, y los hinchas tendrán que apoyar con todo al equipo nacional para poder conseguir el objetivo.

Nicolás Massú citó a sus mejores nombres para jugar la serie ante Perú, que es válida por las qualifiers que dan un cupo para las Finales de Copa Davis, y entre ellos está Nicolás Jarry.

Alejandro Tabilo (49°), Cristian Garin (86°), Tomás Barrios (93°) y Gonzalo Lama (517°) son las otras cuatro cartas de Nico Massú para ir a buscar la victoria. La llave se jugará en el Court Central del Estadio Nacional.

Así, ahora todos los representantes criollos tendrán que dejar atrás sus fugaces pasos por el Abierto de Australia y enfocarse en lo que será la Copa Davis, donde Chile tiene una nueva chance de meterse en las Finales.

¿Qué ranking ATP tiene Jarry?

Nicolás Jarry es el tenista chileno con mejor ubicación en el escalafón mundial, y actualmente aparece ubicado en la casilla 18.

