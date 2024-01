Nicolás Jarry (18°) tuvo debut y despedida en el Abierto de Australia, donde cayó en primera ronda ante el italiano Flavio Cobolli (100°) por 4-6, 6-3, 3-6, 6-2 y 5-7, y tras eso reconoció la baja en su nivel.

El Prínicipe confesó que su temprano adiós al Australian Open “es bien amargo, obviamente, y más por como terminó. No he venido jugando muy bien, no han sido también semanas fáciles fuera de la cancha“.

“He tratado de darle la vuelta mentalmente, de hacer lo mejor posible todos los días, he ido mejorando poco a poco, pero aún no estoy al nivel que tenía“, añadió la primera raqueta de Chile.

Así, la Torre de Santiago preocupó más todavía al reconocer que “hoy intenté pelear y estar lo más positivo posible, pero el agotamiento mental en algún minuto llega“.

“La cabeza te va a hacer jugar bien, te va a hacer mantener. Lo intenté, me di chances y no pude ejecutar bien en los últimos momentos”, complementó.

“El cambio de equipo es toda una adaptación y un proceso que estoy convencido de que va a ser para mejor pero hay incertidumbre, nervios, los inicio de temporada siempre hay mucho nervio después de mucho cambio”, añade Jarry.

Después, Nico apunta que “sobre todo en la pretemporada hay cambios esperando para bien y toman tiempo, entonces tengo que tragarme rápido esto y dar vuelta la página rápido”.

“He estado viajando con la familia, que no se han encontrado muy bien, entonces es un poco más de estrés adicional que son cosas que lamentablemente también pasan y hay que intentar confiar más en el proceso”, cerró.

La explicación de Jarry al punto que cambió su debut en el Australian Open: “Se me olvidó”

Nico estuvo muy cerca de la victoria en la primera ronda del primer Grand Slam de la temporada, pero una situación en particular cambió todo. Al Príncipe se le cayó una pelota del bolsillo, perdió el punto y de ahí en más todo fue para el italiano que se llevó tremenda remontada.

“Sí, es bien difícil. Al final ya sabía que tenía el warning, pero con tanto estrés y tan largo el partido se me olvidó solo ir a jugar con una pelota, que lo venía haciendo”, explicó el nieto de Jaime Fillol.

Para cerrar el tema, apunta que “no se me pasó por la cabeza, con todo lo que estaba pasando, y lamentablemente pasó. Y no hay nada más que decir”.

“Estaba muy concentrado en tener juego de servicio firme en el último set, ya que estaba con la ventaja y logré hacerlo muy bien. Y en el último set jugué con primeros, pero el otro también devolvió muy bien, hizo bien su trabajo, no fueron buenos primeros lamentablemente como venía”, explicó sobre su servicio.

Concluye apuntando que “estuve lo más concentrado posible, es lo mismo que venía haciendo durante todo el set, sabía que ese momento iba a llegar, no funcionó, no lo hice bien y duele el doble, pero así son las cosas a veces”.

“Ahora a recuperar, seguir entrenando duro, preparar la Copa Davis, y después seguramente a Sudamérica, finalizó.

Revisa sus palabras aquí:

¿Qué ranking ATP tiene Nicolás Jarry?

El Príncipe aparece actualmente en la casilla 18 del escalafón mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales.

