Pese a que tenía todo a su merced para hacer un buen papel en el Australian Open 2024, el tenista chileno Nicolás Jarry fue tempranamente eliminado por el italiano Flavio Cobolli, con un error sobre el final del juego que dio la vuelta al mundo.

Con el marcador 5-6 en contra, en el quinto set, el número 17° del mundo perdió una de las pelotas que había guardado en su bolsillo mientras se disputaba el juego, lo que le valió un warning del juez de silla y la sentencia de su encuentro, algo que el propio jugador olvidó durante el lance.

“Es bien difícil. Al final ya sabía que tenía el warning, pero con tanto estrés y tan largo el partido se me olvidó solo ir a jugar con una pelota, que lo venía haciendo. no se me pasó por la cabeza, con todo lo que estaba pasando, y lamentablemente pasó. Y no hay nada más que decir”, afirmó Jarry.

Por este castigo, la ATP le impuso un fuerte castigo al Príncipe, y según detalla el portal Punto de Break, tendrá que pagar una multa de US$40 mil dólares, es decir, más de 36 millones de pesos que deberá abonar por esta acción que le costó su estadía en el Australian Open.

¿Cómo ha sido el 2024 de Nicolás Jarry?

En la primera quincena del nuevo año, el mejor tenista chileno de la actualidad ha visto acción en tres torneos: el United Cup, representando a nuestro país, el ATP 250 de Adelaida, donde cayó en cuartos de final, y la reciente eliminación del Abierto de Australia.

Nicolás Jarry jugó hasta el momento un total de cinco partidos, donde registra dos derrotas y tres victorias: 7-5 y 6-4 a Steven Diez (CAN), 6-3, 3-6 y 7-5 a Stefanos Sakellaridis (GRE), 6-7, 7-6 y 6-4 a Matteo Arnaldi (ITA).

¿Cuándo será su próximo desafío?

Tras su temprana eliminación en Oceanía, el enfoque de Jarry estará en buscar su vuelta al Grupo Mundial de Copa Davis, cuando Chile enfrente a Perú, el sábado 3 y domingo 4 de febrero a partir de las 18:00 horas en ambos días, en el Court Central del Estadio Nacional.

¿Llegará Nicolás Jarry al Top 10 del ATP Tour? ¿Llegará Nicolás Jarry al Top 10 del ATP Tour? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del deporte chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.