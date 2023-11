"Me iré a descansar, pero regresaré en breve": la noticia que todos querían escuchar sobre Fiu

Más allá de todos los momentos deportivos que quedaron marcados a fuego en la memoria de los chilenos, uno de los grandes legados de Santiago 2023, con sus Panamericanos y Parapanamericanos, fue Fiu. La mascota del evento fue, sin duda, la gran protagonista de este mes, ganándose el cariño de todos.

Y por eso que el corazón de quienes siguieron Santiago 2023 quedó destrozado luego de la carta de despedida que envió Fiu a sus seguidores. “Hola, soy la mascota de los Juegos Santiago 2023. Estoy algo melancólico. Hoy estaré en el último pasacalle en mi honor y el de mis amigos, por lo que ya comienzo a ahuecar mis alas para volver a mis orígenes, a los humedales”, señaló.

“Sí, estoy melancólico. Hoy se realizará en Ñuñoa el último pasacalle en mi honor y el de mis amigos. Será un encuentro intenso para mí y sé que para ustedes también. Es el inicio de una despedida en que abrazo a todo un país. Tengo pena, sí, pero alegría también”, agregó.

“Mi alegría es inmensa. Ya saben de dónde vengo, de la relevancia de mi casa, de la importancia que son los humedales para el ecosistema. Vivo de norte a sur. Y si logras verme en mi hábitat, sonríeme. Sabré que me estás cuidando. Siento tu amor y lo correspondo“, destacó

“Mi regreso a los humedales, a mi casa, es inminente. Lo haré durante la noche del domingo, en medio de la fiesta de clausura en la Villa. Me iré cantando, trinando con tanta emoción. Pero no me llores, recuérdame, vivo en ti. Inspírense queridos chilenos y chilenas”, cerró.

¡Fiu no se va!

Sin embargo, en un vuelco inesperado, Fiu anunció que se queda. Si bien no entraron en detalles sobre cómo va a seguir, mediante las redes oficiales recalcó que queda Fiu para rato y que seguirá estando presente en la vida de los chilenos y chilenas.

“Fueron muchos los momentos especiales que vivimos durante estos Juegos Santiago 2023 ¡Pero serán mejores los que viviremos próximamente! Me iré a descansar, a reponer energías, pero regresaré en breve. Queda Fiu para rato”, publicó en Instagram.

Además, acompañaron el escrito con un hashtag “Gira de Fiu”, dando a entender que se planifica un recorrido de Fiu a lo largo del país, para que todos tengan la oportunidad de tomarse una foto con el ave de siete colores, que tan querido se hizo durante los juegos.

¿Cuántas medallas sacó Chile en Santiago 2023?

El Team Chile logró 79 medallas en los Juegos Panamericanos y 51 preseas en los Juegos Parapanamericanos. En el evento convencional fueron 12 los oros, 31 de plata y 36 de bronce. En tanto que en los Parapanamericanos fueron 16 de oro, 20 de plata y 15 de bronce.

¿Quién creó a Fiu?

El diseñador gráfico Eduardo Cortés, fue quien creó a la popular mascota Fiu de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. El artista se quejó del trato de la organización, señalando que no le entregaron ni siquiera entradas para ir a ver el megaevento.

