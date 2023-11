Ya es oficial. Los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 llegaron a su final, y con ello, un mes cargado de eventos y atletas de nivel mundial que coparon el Parque Estadio Nacional y otras ciudades del país, y como corresponde, es hora de realizar balances.

El más llamativo fue el que realizó el director ejecutivo de la cita polideportiva, Harold Mayne-Nicholls, quien debió asumir el lugar dejado por Gianna Cunazza, a cuatro meses del evento, y pese al corto tiempo, logró sacar adelante el mayor evento hecho en la nación, tras el Mundial de Fútbol en 1962.

Es que en conversación con Radio ADN, el ex presidente de la ANFP realizó una analogía futbolera para hacer el balance de Santiago 2023, al asegurar que “llegamos sobre la hora, nos trajeron para salvar a un equipo que estaba a punto de descender a segunda división y jugamos la final de la Libertadores“.

En esa línea, Mayne-Nicholls asume que los Panamericanos y Parapanamericanos “se hizo de buena manera, muy controlado todo y con un trabajo en equipo fenomenal. Hay dos mil personas trabajando con nosotros, doce mil voluntarios y todos con una sonrisa permanente. Y después tuvimos sobre un millón seiscientos mil tickets emitidos“.

¿Cuál es el balance de Mayne-Nicholls de Santiago 2023?

Si bien admite que “en los Panamericanos tuvimos dos o tres pinchazos de neumáticos y lo cambiamos rápidamente, pero en los Parapanamericanos por suerte todo respondió como esperábamos“, reconoce que hubo errores de los cuales se arrepiente no haber tomado medidas al respecto.

“Hay un detalle que se me pasó a mí, que fue la programación. Creo que a eso le debería haber puesto un ojo mayor y no me alcanzó, no pude. El tema del balonmano también, cuando ya veía que no se hacía la obra, debería haber dicho la hago yo y se acabó. Nos habríamos evitado eso que fue feo”, sostuvo.

¿Qué hará Harold tras esta cita deportiva?

No son pocos los que se preguntan cuáles serán los próximos pasos de Mayne-Nicholls, tras el éxito de Santiago 2023, pues el propio directivo aclaró que “tengo que terminar esto, cerrarlo y seguir en lo de Trasandino, que ya se viene la próxima temporada. Quiero seguir con mi fundación y ahí veré. A esta altura de la vida no me imagino nada, si algo que ofrecen y es conveniente, por supuesto que lo voy a tomar“.

