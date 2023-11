Dado el éxito de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, a nivel estructural, deportivo y de público, no fueron pocos los que pedían un regreso de Harold Mayne-Nicholls a la presidencia de la ANFP, a raíz de la actual crisis que vive el fútbol chileno.

Quien manejara el destino de la organización, entre 2007 y 2011, donde entre otros hitos, logró la llegada de Marcelo Bielsa a la Selección Chilena, concedió una entrevista a la Revista Ya, donde se le consultó por si está en sus planes volver a Quilín 5635.

Sin embargo, Mayne-Nicholls, actual director ejecutivo de Santiago 2023, fue categórico en afirmar que “no tengo ningún interés y ninguna gana“, para luego explicar las razones que, a su juicio, impiden un posible regreso a la testera mayor de la ANFP.

“En el año 2015 o 2016, no me acuerdo, postulé para ser presidente de nuevo, me fue mal, no me eligió nadie… No tiene sentido postular ahora, sabiendo que más o menos, los mismos que están hoy son los que estaban ayer“, afirmó el dirigente.

¿Está dispuesto Harold a volver a la FIFA?

En la misma línea, se le consultó a Mayne-Nicholls si está entre sus planes volver a trabajar para la FIFA, donde realizó diversas labores entre 1993 y 2012, y a diferencia de lo que ocurre con el fútbol chileno, se mostró más flexible, aunque con condiciones.

“Si me invitaran a dictar cursos, porque yo dicté cursos en más de 40 países… Si me invitaran a una charla, sí. Pero a otra cosa es muy difícil, porque viene gente joven, otra generación, otra tecnología. Si me invitaran, por supuesto que les diría que si”, sentencia el directivo.

¿Hasta cuándo Pablo Milad es presidente de la ANFP?

El actual mandamás del fútbol chileno salió reelecto en el cargo en noviembre del 2022, tras ganar en las votaciones a Lorenzo Antillo y Fernando Aguad, manteniéndose en el cargo por los próximos cuatro años, es decir, hasta el 2026.

