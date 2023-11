Para nadie pasó desapercibido el bochorno que protagonizó la ANFP con la Selección Chilena Femenina, que debió jugar sin arqueras la Final de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, y más aún, luego de las explicaciones que dio el mandamás del fútbol chileno, Pablo Milad.

El dirigente apuntó, ante el micrófono de RedGol, contra el gerente de selecciones, Rodrigo Robles, como responsable de esta situación, al afirmar que “la nómina no pasó por mí y no es necesario que pase por mí”, una declaración que no cayó bien en un ex presidente del organismo, como Harold Mayne-Nicholls.

En su calidad de director ejecutivo de Santiago 2023, se le preguntó por el bochorno con las arqueras de La Roja Femenina, y respondió que, en su caso, “cuando nos equivocamos, el error es mío y cuando acertamos, es del equipo que me llevó por ese camino, eso es obvio, esa es la responsabilidad que tengo en el cargo”.

“Quizás a Pablo (Milad) le resulta el estilo que tiene él, de delegar mucho más y de no estar encima de todo. Cada uno tiene su estilo en la vida. A mí no me gustan las sorpresas, prefiero prevenir”, afirma Mayne-Nicholls en palabras reproducidas por La Tercera, en medio del balance tras los Juegos Panamericanos.

¿Volvería Harold a ser presidente de la ANFP?

Ante esto, no fueron pocos los que le consultaron al dirigente si estaba dispuesto a volver al fútbol chileno, donde estuvo a cargo entre el 2007 y 2011, con la llegada de Marcelo Bielsa como su mayor logro, pero su respuesta fue categórica.

“Ya traté hace 5-6 años atrás y me fue mal. ¿Para qué de nuevo? No, tengo que ser capaz de mirar para otros horizontes, no me puedo quedar pegado”, sentenció Mayne-Nicholls.

¿En qué terminó el bochorno con las arqueras?

Luego de lo sucedido con las porteras Christiane Endler y Antonia Canales, las futbolistas de La Roja Femenina no sólo protestaron al comienzo de la final de Santiago 2023 ante México, además, emitieron un comunicado donde enfatizan que “tanto el cuerpo técnico como la Federación de Fútbol de Chile estaban al tanto” de que el 31 de octubre, debían volver a sus clubes en Europa.

“Lamentamos que la Federación no haya respaldado a nuestras compañeras explicando rápidamente los motivos por los cuales debían regresar. Esto las expuso a la desinformación de los medios de comunicación, generando una sensación mediática que dañó la imagen y reputación como futbolistas, cuando siempre han representando a nuestro país con compromiso y profesionalismo”, expresa el escrito.

