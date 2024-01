El torneo de fútbol femenino de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 no terminó bien. Pese a que la Selección Chilena Femenina ganó la medalla de plata tras caer por 1-0 ante México, lo hizo con un plantel de 14 jugadoras y con María José Urrutia, originalmente delantera, fungiendo como arquera.

Christiane Endler y Antonia Canales volvieron antes a sus respectivos clubes en Europa. Con el correr de los días se supo que La Roja nunca tuvo el permiso de Olympique de Lyon o Valencia, respectivamente, para que las porteras se quedaran por toda la duración del certamen. Tiane incluso renunció al equipo nacional por el caos que se provocó.

Canales decidió romper el silencio y habló por primera vez sobre este tema. En entrevista con Deportes 13, la portera del Valencia confesó cómo fue estar en el ojo del huracán de manera involuntaria durante esas semanas.

“Lo de los Panamericanos fue un tema que ya se cerró. Pasó lo que tenía que pasar y la verdad siento que seguir metiéndonos en eso es un poco doloroso, porque ni siquiera se pudo celebrar lo logrado. Hubo equivocaciones muy grandes, mala comunicación”, comentó.

Anto también destacó que ella no pudo decidir si se quedaba en Chile o volvía a España. “La decisión final de quedarme en Chile no pasaba por mí. Quiero que quede claro que yo siempre voy a querer estar para la Selección, pero no podía incumplir el contrato porque iba a ser muy perjudicial para mí”, añadió.

Asimismo, Canales confesó que no fue verdad que su mamá la sacó de la concentración a la mala ni que se peleó con gente de La Roja. “Lo de mi mamá siempre estuvo acordado; ella no me fue a sacar de la concentración, ella pasó a buscarme al hotel para poder llevarme al aeropuerto”, explicó.

“No hubo ninguna pelea, hubo varias conversaciones, pero siempre se dijo que si llegaban a un acuerdo con el club yo me quedaba y no fue así” destacó la formada en Universidad Católica.

Por ese mismo motivo, Antonia aprovechó de hacer un llamado a las dirigencias del futfem nacional. “Esperamos que estas cosas nunca más se repitan y que se trate con más profesionalismo el fútbol femenino”, destacó.

Canales confesó que asumir el reemplazo de Christiane Endler en el arco de La Roja es un lindo desafío. “Yo ahora tomo una responsabilidad grande porque queda la vara alta. Todos sabemos quien es Tiane, que es la mejor del mundo, pero también estoy muy contenta y me he preparado mucho tiempo para esto”, explicó.

“Quiero estar en mi mejor nivel para responder en mi club y también en la Selección. Me siento preparada y quiero hacerlo lo mejor. Se habla mucho de que ‘Antonia sigue los pasos de…’ pero siento que en algún momento va a llegar ese punto donde van a separar las cosas”, agregó.

Para Antonia es fundamental salir de esa sombra. “Tiane siempre va a ser la leyenda del fútbol chileno, pero es momento de que yo cree mi propia historia. Agradezco que me comparen con ella, pero yo crearé un camino distinto, ojalá lograr lo que hizo ella como ganar una Champions League, pero somos personas distintas”, sentenció.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.