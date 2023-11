Pablo Milad habló tras los cuestionamientos de la Roja femenina a la Federación de Fútbol de Chile en Santiago 2023. El timonel del fútbol nacional se desligó de las responsabilidades de la nómina que dejó a la selección sin arqueras para la final y dijo que se enteró tarde que cuatro jugadoras debían irse antes.

En zona mixta, y ante el micrófono de RedGol, Milad afirmó que “tengo que tomar la responsabilidad como presidente de la Federación primero, por la responsabilidad del cargo, pero hay equipos especializados que se dedican a trabajar exclusivamente para planificar toda la logística de los equipos, partiendo por el gerente de selecciones, el jefe técnico del fútbol femenino y el técnico”.

“La nómina la hizo el gerente de selecciones (Rodrigo Robles), no pasó por mí. No es necesario que la nómina pase por mí. Hay un gerente de selecciones que nomina, con el cuerpo técnico, y ellos envían las autorizaciones a los clubes”, añadió.

La convocatoria de 18 jugadores incluía a sólo dos arqueras y ambas de clubes extranjeros. Esto significó que, cuando terminó la fecha FIFA el 31 de octubre, Tiane Endler debió volver al Lyon y Antonia Canales al Valencia. La delantera Cote Urrutia atajó en la final ante México, donde Chile cayó por 1-0.

“Me enteré en los últimos días que no podían estar las jugadoras que venían de Europa”, dijo. Además, aclaró que “siempre hubo esperanza (de llegar a la final), yo estoy acá para ganar, como las chicas que salieron a ganar. Si no fuera por ganar, yo no estaría acá. Yo soy deportista, he sido deportista toda mi vida”.

“Quiero que ganen las chicas, que sean exitosas y salgan adelante. Por eso tenemos que mejorar la comunicación para que digan qué necesitan para ayudarlas más todavía”, continuó. Consultado sobre los diversos problemas de la liga femenina, con ambulancias y árbitros que no han llegado a partidos, se escudó con que “son 240 partidos cada semana”.

Milad desconoce presiones a Antonia Canales

El gerente de selecciones, Rodrigo Robles, dijo que había un acuerdo con el Valencia para que Antonia Canales jugara una eventual final por el oro o partido por el bronce y negó que hayan presionado a la portera para quedarse. Sin embargo, fue desmentido por el representante de la golera y luego las jugadoras.

Luego de la final de los Juegos Panamericanos, el plantel de la Roja femenina publicó un comunicado en que condenaban “las presiones ejercidas hacia una compañera de nuestra selección para que se quedara a competir”. Milad, por su parte, dijo desconocer estas acciones.

“Habló el gerente de selecciones con la madre de Antonia, habría que preguntarle a ella si la presionaron o no. Lo dice el comunicado, pero yo no tengo constancia de ello. No puedo hablar o rechazar algo que no me consta, así que habría que preguntarle a la madre, quien fue testigo”, cerró.

¿Por qué la Roja femenina se quedó sin arqueras para la final de los Panamericanos?

Luis Mena convocó a Tiane Endler y Antonia Canales, dos arqueras del medio internacional, para los Juegos Panamericanos. Ambas tuvieron que volver a sus clubes cuando terminó la fecha FIFA (31 de octubre), por lo que Chile quedó sin porteras para la final. Ante México, atajó la delantera Cote Urrutia.

Toda la actualidad de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de ninguna novedad!