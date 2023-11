Una tremenda polémica se instaló en el atletismo chileno tras Santiago 2023. Cuando parecía que todo era celebración, producto de la gran actuación del Team Chile en ese deporte, alcanzando 3 medallas de oro, los conflictos personales se destaparon una vez finalizado el evento.

Y es que, tanto Poulette Cardoch como Berdine Castillo, miembros del equipo femenino de la posta 4×400, denunciaron que las intentaron sacar de la competencia producto de decisiones arbitrarias. E incluso, la segunda denunció clasismo y racismo en su contra, para meter a Violeta Arnaíz y Fernanda Mackenna.

Una grave situación que ha encontrado las versiones de todos los acusados, desde la Federación por su mal manejo en la situación, pasando por el técnico acusado, Marcelo Gajardo, además de Martina Weil, capitana del equipo e hija de Ximena Restrepo, vicepresidenta de World Athletics, quien habría ejercido presiones.

Lucas Nervi se posiciona en el escándalo del atletismo

Con el panorama ya armado, y con la certeza de que el ambiente al interior del equipo de atletismo chileno, al menos en su rama femenina, está por los suelos, sacó la voz uno de los que supo cosechar un gran éxito en Santiago 2023, Lucas Nervi.

El campeón panamericano del lanzamiento de disco le mostró su apoyo a Cardoch y Castillo, además de calificar duramente la pelea. En su cuenta de Instagram señaló que “es una vergüenza lo que pasó. Yo estoy con todo el apoyo con mis compañeras”.

“Me tocó estar al lado de la Poli (Poulette Cardoch) cuando le dijeron, entonces duele mucho ver que decisiones influyan tanto en la carrera de mis compañeras. Ver también cómo toda la energía de los Juegos termina con un numerito así“, destacó.

Eso sí abogó por la unión del equipo, destacando que hay que “hacer hincapié en que no se tome odio entre los deportistas, que los deportistas no salgan perjudicados, que no se generen rivalidades fuertes”.

“Obviamente es muy difícil decirlo, pero que no se llegue con odio a los deportistas, porque nosotros estamos enfocados en la pista y todo el resto son cosas administrativas”, complementó.

Un apoyo que se complementa con el mostrado por otra miembro del equipo de atletismo que estuvo inmersa en una polémica, aunque no del mismo tipo, durante Santiago 2023: Isidora Jiménez. La miembro del equipo que sacó medalla de plata en la posta 4×100, mostró toda su solidaridad con las acusadoras.

“Espero que estas prácticas no vuelvan a pasar y empatizo, además, con la incertidumbre y pésima sensación de enterarse de cambios a 2 hrs. de la prueba”, señaló la atleta especialista en 100 y 200 metros planos.

¿Cuántas medallas ganó Chile en los Panamericanos Lima 2019?

Chile obtuvo 50 medallas en los pasados Juegos Panamericanos Lima 2019. Fueron 13 preseas de oro, 19 de plata y 18 de bronce para el equipo nacional. Ya superó esa marca en Santiago 2023, aunque tiene una medalla dorada menos.

¿Cuándo son los Juegos Parapanamericanos?

Los Juegos Parapanamericanos se celebran desde el viernes 17 de noviembre hasta el domingo 26 del mismo mes en la ciudad de Santiago. Serán 12 días de descanso previo al arranque del evento que cierra la organización de Santiago 2023 como sede deportiva del continente.

