La primera edición de “El Giro de Rigo Chile” toma forma

Este año se llevará a cabo una carrera inédita en nuestro territorio. Se trata de la primera edición de “El Giro de Rigo Chile”, creado por el colombiano Rigoberto Urán, estrella del ciclismo mundial, quien durante su trayectoria profesional fue medallista de plata olímpico y segundo en dos de las tres Grandes Vueltas de este deporte, en el Giro de Italia (dos veces) y en el Tour de Francia.

El 11 de abril, Chile será sede de una prueba que ya ha celebrado eventos en el país natal de “Rigo”, además de Ecuador y Costa Rica. En el caso de la versión nacional, la competencia se desarrollará en la provincia de Petorca, donde ya se definieron los dos recorridos a disposición de los interesados.

La distancia más larga comprende 124 kilómetros, con partida y meta en Zapallar, pasando por Papudo, La Ligua y Cabildo, mientras que la Race Village estará en Cachagua. Con un desnivel positivo de 1.550 metros, el tiempo máximo para completar el trazado es de 6,3 horas.

El otro desafío del Giro de Rigo

El otro desafío es de 73 kilómetros, también con inicio en Zapallar y paso por Papudo, con la diferencia de que los participantes se darán la vuelta en La Ligua, sin llegar hasta Cabildo. Este tramo tiene una inclinación positiva de 720 metros y un crono límite de 4,3 horas.

“A mediados de noviembre estuvimos recorriendo las rutas por donde pasarán los competidores y son hermosas. Chile tiene todo lo necesario para seguir albergando pruebas ciclísticas de alto nivel, por lo que estamos seguros de que será un éxito este año y los que vienen”, destaca Rigoberto Urán.

“Esto ya va tomando forma, así que invitamos a todos los fanáticos de esta actividad a que se inscriban en cualquiera de las dos distancias, para ser parte de una cita sin precedentes en tierras nacionales y, más encima, acompañados de una figura de élite de esta disciplina”, complementa Ignacio Barbosa, director de la competición.

Es más, entre todos los inscritos, se sorteará la bicicleta que utiliza Urán, de marca Uranium, aparte de cuatro tickets para “El Giro de Rigo Colombia”, que se realizará a fines de 2026. Solamente van quedando 200 cupos disponibles, por lo que puedes obtener más información en la cuenta de Instagram @elgiroderigo.cl.