Faltan menos de tres mese para que Chile comience su segunda aventura en las Finales de la Copa Davis. Cuatro años después de su última participación en esa instancia, el equipo capitaneado por Nicolás Massú vuelve a las grandes ligas y ahora liderado por un Nicolás Jarry que está mostrando el mejor nivel de su vida.

Chile ya conoce sus rivales y fechas para disputar las tres confrontaciones de la fase de grupos. Debutará el 12 de septiembre ante Suecia, para luego verse las caras ante Italia (13 de septiembre) y Canadá (16 de septiembre). Los dos vencedores primeros del grupo avanzarán a los cuartos de final.

Clave será Jarry en la suerte que corra Chile en el grupo que se dispute en Bolonia. Y tras conocerse el fixture de La Roja del tenis, Jarry conversó con el sitio oficial de la Copa Davis, donde destacó el papel que juega Nicolás Massú en el equipo y cómo se llevan entre los jugadores nacionales.

“Hay mucha ilusión. Estoy muy feliz de volver a las finales de la Copa Davis. Siempre ha sido importante para mí esta competencia. Pudimos ascender en Madrid hace varios años y con mucho esfuerzo del equipo hemos vuelto. Jugamos una gran serie en Chile y ahora nos vamos a medir contra los mejores países del mundo”, reflexionó.

“Siempre me ha gustado jugar la Davis por Chile. Es algo que siempre me ha llamado la atención. He tenido la suerte de saber utilizar la energía del público y todo el ambiente siempre a mi favor sea de visita o de local. Siempre la paso increíble jugando por Chile”, agregó.

“Cuando nos va bien fuera de la cancha, o dentro de la cancha, uno quiere equiparar al otro. Ahí la competencia es sana. Dentro del equipo somos buenos amigos. Nico nos conoce muy bien. Él también conoce muy bien lo que es jugar por Chile, todos lo conocen por su gran desempeño en la Copa Davis o en los Juegos Olímpicos y su energía se contagia. Tenerlo ahí en el banco es siempre muy motivador”, destacó.

“Los invito a todos a que vayan a disfrutar de un tremendo evento. Que vayan a alentarnos a nosotros, a alentar por el país, por le equipo. Siempre es muy necesaria su energía. Ya lo pudieron ver en La Serena como pudimos dar vuelta una situación que no empezó muy favorable, pero terminamos a lo grande”, cerró.

Vale destacar que Jarry disputará esta semana el ATP 250 de Eastbourne, último certamen previo a disputar Wimbledon, donde por primera vez en su carrera será preclasificado en un Grand Slam. El chileno debería ver acción entre miércoles o jueves, ya que en primera ronda quedó libre.