El español y ex número uno del mundo no ha podido volver a las canchas, debido a múltiples lesiones. Los JJOO son el horizonte ahora.

No ha sido un buen último tiempo para Rafael Nadal. El tenista español ha ido de lesión en lesión y su fecha de retorno al tenis parece una fantasía. Esta vez, el ex número uno del mundo se bajó de Montecarlo.

Se trata de uno de sus torneos predilectos. El propio Nadal lo ha confesado. Pero, a través de redes sociales, el español declaró que no estaría en Montecarlo este año.

“Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente les comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja. Y aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo”, escribió el tenista.

“No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren. Un abrazo fuerte a todos y ¡gracias por el cariño y apoyo siempre!”, cerró.

¿Qué pasa con Nadal?

Rafa ya se había bajado de Indian Wells, pero se esperaba que pudiera volver en Mónaco. Sin embargo el calvario no cede. El español no juega desde que llegó a cuartos de final de Brisbane, en Australia, a principios de este año.

¿Qué le sucede a Rafael Nadal? Su tío y ex coach, Toni Nadal, dio unas pistas al respecto en conversación con EFE.

“Desde el momento que no puede jugar allí es que todavía no está recuperado. Tiene molestias a la hora de sacar, con lo demás ningún problema cuando entrena. Estando tan cerca Roland Garros, o vas al 100% o es mejor no participar”, dijo a la agencia internacional.

“No sé qué hará respecto a Barcelona y Madrid. Hace años que no estoy en su entorno deportivo. Cuando nos vemos le pregunto qué tal va, pero no le pregunto por sus planes. Espero que pueda jugar porque es necesario para hacer un buen Roland Garros. Hace unos días le vi y le pregunté. Me dijo que no iba bien y le dije lo de siempre: ‘no nos quejemos, que nos ha ido muy bien’, porque nosotros pensábamos que su carrera acabaría en 2011 o 2012”, añadió Toni Nadal, asegurando que los Juegos Olímpicos son el horizonte.

“Si consigue recuperarse y está bien, creo que podría ganar una medalla en París. Es difícil, pero no se le puede descartar como uno de los favoritos”, cerró su tío, dejando a entender lo nebuloso del futuro del tenista.