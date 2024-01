Los fanáticos del tenis vibran con el Australian Open, donde a pesar de que los representantes chilenos no tuvieron una buena participación hay un recuerdo de Fernando González que se recuerda con emoción.

Y es que un 24 de enero como hoy, pero en 2007, Mano de Piedra selló una de las mejores victorias de su carrera tras vencer al legendario Rafael Nadal en los cuartos de final del primer Grand Slam del año.

17 años han pasado desde que el Bombardero de La Reina, que era el número 10 del ranking ATP, le dio un verdadero baile al entonces número dos del mundo por los cuartos de final del certamen oceánico.

González tenía 26 años y Nadal apenas 20, pero el chileno sacó a relucir su mejor nivel en la pista del Abierto de Australia para meterse en semifinales de la competencia en la que acabó llegando a la final.

Un contundente 6-2, 6-4 y 6-3 le significó a Feña González batir a Rafa Nadal y meterse en semifinales del importantísimo torneo australiano, en el que llegó a la final.

El alemán Tomy Haas fue su rival en semis, y lo aplastó por 6-1, 6-3 y 6-1 para avanzar a la definición por el título. ¿El rival? El mismísimo Roger Federer. Ahí dio tremenda pelea, pero se quedó con el segundo lugar tras caer por 6-7, 4-6 y 4-6.

La explicación de Nadal tras su caída con González

Antes de jugar contra González, Nadal enfrentó a Andy Murray en octavos, y ahí sufrió problemas físicos que le afectaron ante el chileno. “Salí a la pista lesionado en el glúteo y el isquiotibial izquierdo, y apenas podía correr”, explicó.

“Me levanté cojo, y salté al partido porque eran los cuartos de un Grand Slam. En ningún momento me gustaría desmerecer a Fernando porque él está en semifinales por mérito propio”, añadió.

“Sinceramente no soy un jugador que ponga excusas cuando pierdo, cuando el otro es mejor lo acepto siempre, pero creo que hoy (miércoles) no ha sido un partido en igualdad de condiciones en ningún momento”, añadió.

Tras eso, destacó que “uno no quiere retirarse porque confía en que en algún momento se le vaya el dolor, más en cuartos de final de un Grand Slam, pero la verdad es que me sentía bastante mal de la pierna y me costaba mucho correr”.

“No podía mantener el ritmo del partido, no podía ir de lado a lado en los puntos largos, y cuando uno no está al ciento por ciento en este nivel evidentemente no hay partido”, complementó.

“Conozco bien a Fernando y es un jugador que está con mucha confianza. Está jugando con más tranquilidad, fallando menos y a un gran nivel, así que va a tener sus posibilidades”, concluyó.

¿Cuándo es la final del Australian Open 2024?

Este domingo 28 de enero el mundo del tenis se paralizará para vivir la gran final del Abierto de Australia 2024. Novak Djokovic, Jannik Sinner y Daniil Medvedev están en semis, y Zverev con Alcaraz se pelean el último cupo.

