Novak Djokovic (1° ATP) sigue con todo en su defensa del título del Australian Open. Tras ganar el trofeo en 2023, este 2024 el tenista serbio va por su corona número 25 de Grand Slam y recientemente avanzó a tercera ronda con polémica.

La controversia no fue con el australiano Alexei Popyrin (43°), a quien venció por 6-3, 4-6, 7-6 y 6-3, sino que con un hincha. En plena pista del Rod Laver Arena, la cancha principal del Abierto de Australia, Nole mostró otra vez su fuerte caracter.

Así como muchos lo aman y lo consideran el mejor de todos los tiempos en el tenis, hay otros que no lo quieren y debe aprender a lidiar con eso. Sin embargo, ahora un espectador lo sacó de sus casillas.

En pleno duelo ante Popyrin, Djokovic se hartó de que un fanático le gritara cosas en su contra desde las galerías y frenó todo para ir a encararlo. “Ven a decírmelo a la cara“, fue parte de lo que le disparó.

Las personas sentadas hacia donde apuntaba Nole miraban desesperadas para encontrar al responsable de los gritos, mientras el juez de silla intentaba calmar con una mirada y una risa nerviosa al serbio.

Todo duró 15 segundos, pero parecía una eternidad en el Rod Laver Arena. Nole pudo seguir jugando, y la desagradable situación no le impidió llevarse la victoria para meterse con todo en la tercera ronda del certamen australiano.

“Entendí que hay varios factores por los que no recibiré apoyo”

En una reciente entrevista a The Times, Novak Djokovic fue consultado por esta situación que vive con el rechazo de una parte de los fanáticos del mundo del tenis. Y, fiel a su estilo, fue contundente.

“Al comienzo de mi carrera traté de estar más conectado con la gente, pero también entendí que hay varios factores por los que no recibiré apoyo”, disparó de entrada Nole.

“Entonces me pregunté: ¿sigo intentando ganarme a la gente o lo acepto y sigo adelante siendo auténticamente yo?“, complementó.

Tras eso, Nole también habla de su rivalidad con Federer y Nadal, y como eso afectó a la situación. “Cuando era joven dije que quería vencerlos y ser el número uno y a mucha gente no le gustó, incluido ellos, así que me mantuvieron fuera y me juzgaron“.

“Algunos dirán ‘me gusta su confianza’, pero otro pensarán ‘mira a este imbécil arrogante’.”, complementó.

“No había lugar para tres. En todas las rivalidades deportivas más famosas siempre son dos personas, no tres. Entonces entiendo que esa es probablemente una de las razones por las que yo me quedaba fuera”, concluyó.

¿Cuántos Grand Slam tiene Djokovic?

El histórico Novak Djokovic, ha sus 36 años, ha conquistado 24 títulos de Grand Slam. En total ha disputado 36 finales, y es el tenista que posee más trofeos de esta categoría.

