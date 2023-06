Santiago 2023 está cada vez más cerca y ahora fue Harold Mayne-Nicholls quien se refirió a la organización que tienen a tres meses con 27 días que empiece el evento con respecto al plazo y precios que tendrán las entradas para el público.

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, el director ejecutivo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos detalló, primero, el día en que los tickets serán puestos a la venta para quienes quieran asistir al megaevento.

Santiago 2023: la actualización de Mayne-Nicholls sobre los precios

“Nosotros tenemos un cronograma en donde a 100 días del inicio de los Juegos Panamericanos, que será el 12 de julio, saldrán a la venta las entradas“, lanzó de entrada.

En segundo lugar, el ex presidente de la ANFP se refirió a los valores que tendrán los boletos para ir a ser testigo de la fiesta deportiva que recibirá Chile, aunque no dio valores. “Los precios los tiene que fijar el directorio”, apuntó.

Eso sí, deja en claro “la idea es tener precios económicos y asequibles porque la gracia es que los Juegos sean de todos y toda la gente pueda ir“.

“Esperamos que tanto en los Panamericanos y Parapanamericanos haya mucha asistencia y los distintos recintos se repleten de público“, complementó.

“Queremos precios populares, para que pueda ir la familia”

Harold Mayne-Nicholls insiste en que “queremos que los precios sean populares y pueda ir la familia”.

“Hay pruebas que serán en horarios donde la masa de público no podrá ir, pero también tenemos pensado invitar a colegios o instituciones para que en todos los recintos haya público. Esa es la idea de traer un evento de esta envergadura, explicó.

Finalmente, el extimonel del fútbol chileno habló sobre las rendiciones pendientes para los fondos monetarios en la realización del evento. “Desde que me instalé en este cargo le he puesto especial énfasis y las rendiciones deben ser perfectas. No puede haber espacio para dudas y en ese aspecto hemos ocupado mucho tiempo para trabajar en esto y esperamos que al 7 de julio tengamos todas las respuestas a las rendiciones que hizo el IND”, contó.

“El Ministro Jaime Pizarro me pidió que los Juegos tienen que tener una rendición perfecta y hacer lo posible por cuidar cada uno de los gastos que hagamos. Tiene que ser con la mayor austeridad posible”, argumentó.

“No hay duda que haremos unos Juegos brillantes, pero en la calle siento que hay una especie de duda. Vamos en los tiempos para que el 20 de octubre esté todo listo”, concluyó.

Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 vivirán su puntapié inicial el viernes 20 de octubre y llegarán a su fin el 5 de noviembre, y el 17 de noviembre al 26 del mismo mes se harán los Parapanamericanos.