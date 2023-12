Más allá de lo histórico que fue Santiago 2023, lamentablemente se produjo un escándalo que, en menor medida, empañó la actuación del Team Chile, especialmente del atletismo: lo ocurrido en la polémica posta del 4×400, en el que dos atletas acusaron ser sacadas del equipo sin justificación alguna.

El escándalo escaló hasta el punto de que la mamá de Martina Weil, Ximena Restrepo, vicepresidenta de World Athletic y miembro del comité organizador de los juegos, se vio involucrada. De acuerdo con las acusaciones, esta profirió insultos contra quienes trataron de devolver a las dos afectadas al equipo que iba a competir.

Todo desembocó en una investigación por parte del Comité de Ética de la Federación de Atletismo, la cual zanjó todo con un pedido de disculpas público por parte de la colombiana, esposa además de Gert Weil. Algo a lo cual la defensa de Restrepo de negó.

Revelan los insultos de Restrepo durante el escándalo del atletismo en Santiago 2023

Y hace unas horas, Juan Cristóbal Guarello reveló nuevos antecedentes de lo ocurrido ese día en la pista del Mario Recordón, a un costado del Nacional. El periodista dio a conocer el testimonio de Juan Pablo Raveau, jefe del area de velocidad de la Fedachi y uno de los insultaos por Restrepo.

“El día de los relevos 4×400, llegué temprano a la pista, al igual que el técnico del equipo 4×400 varones, Cristóbal Lagos. Mientas esperábamos la llegada de los equipos de las damas y varones, estuvimos conversando entre otras cosas de la extraña actitud del señor Gajardo, al no decir el orden de las atletas del relevo”, señaló sobre Marcelo Gajardo, quien tomó la decisión de dejar a las dos atletas afuera.

“El señor Gajardo se llevó a las damas al otro extremo de la pista y yo me quedé con Jorge Grosser (…) Ahí me entero de que Gajardo ha sacado del equipo a Poulette Cardoch. Casi simultáneamente, el técnico Bastián Carter me envía un mensaje, diciéndome que Gajardo también sacó a Berdine Castillo. Inmediatamente y muy molesto lo voy a encarar”, agregó.

Juan Pablo Raveau no pudo hacer cambiar de parecer a Gajardo, por lo que fue Felipe de la Fuente, gerente técnico, el que tomó las riendas del asunto, sacando a Gajardo de la toma de decisiones y devolviendo a Castillo y Cardoch al equipo que iba a competir.

Ahí apareció Ximena Restrepo, quien muy molesta encaró a Raveau. En la declaración, este último señala que “Ximena me encara e insulta, diciéndome que ‘hacemos todo mal’. Se expresa con voz muy alta y fuerte, y me grita ‘tú haces todo mal, hueón de mierda. Cómo vas a incluir a Berdine si acaba de correr los 800 metros’”.

“Le respondo que Berdine se ganó ese derecho y que está preparada para correr, pero ella sigue gritando e insultando”, cerró Raveau. Por ahora, el escándalo está lejos de cerrarse porque incluso el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo no quedó conforme con la sanción contra Restrepo y no descartan una intervención.

¿Cómo salió Chile en la posta 4×400 en los Panamericanos?

Martina Weil, Stephanie Saavedra, Berdine Castillo y María Fernanda Mackenna, 1°, 2°, 4° y 6° del ranking chileno, corrieron en la final del relevo 4×400. El equipo nacional terminó último con un tiempo de 3:37.00. Poulette Cardoch, 3° en el ranking, no corrió la competencia.

