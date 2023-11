Fue a comienzos de agosto del presente año que Bárbara Riveros, la mejor triatleta de nuestra historia, sufrió un grave accidente mientras entrenaba en Suiza, que le provocó una fractura en su mano derecha, además de contusión en la cabeza, heridas y moretones en todo el cuerpo.

Menos de cuatro meses pasaron de aquel acontecimiento, que le hizo quedar fuera de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, y la deportista dio a conocer que está de regreso y confirmó cuál será la primera competencia donde participará, a comienzos del próximo año.

“Ha sido mucho más lento que los pronósticos originales, sobre todo por un derrame en la cabeza que me dejó sin entrenar durante dos meses y también todo el tema cognitivo y cerebral a trabajar aparte de lo físico. Incluso he usado un beeper que me dé un ritmo de activación cerebral, pero gracias a mi equipo de fisioterapeutas, familia, amigos y seres queridos en Chile y Suiza me he logrado sentir cada día mejor“, asegura Riveros.

Así las cosas, la dos veces medallista panamericana y con tres participaciones en Juegos Olímpicos, donde su mejor marca fue el quinto lugar en Río 2016, hará su vuelta a la actividad en una de sus competencias favoritas, el Ironman 70.3 de Pucón, el cual ganó en seis oportunidades.

¿Cuándo vuelve a competir Bárbara Riveros?

La propia deportista confirmó que dirá presente en la edición 2024 del Ironman 70.3 de Pucón, denominada “la carrera más linda del mundo”, la cual se llevará a cabo el domingo 7 de enero, en la Región de la Araucanía, compuesta por 1.9 kilómetros de natación, 90 kms. de bicicleta y 21 kms. de trote.

“Pucón siempre ha sido una carrera muy mágica, donde hice mis primeros triatlones en 1994. Por ende su comunidad significa mucho para mí. Siempre corro para darle una alegría a ellos y entregarles un lindo show”, señala Riveros, quien advierte que “en este momento más que por un título, quiero sentir el cariño de mi gente“.

¿Cuántas veces ganó el Ironman de Pucón?

Actualmente, Bárbara Riveros es la atleta que más veces ganó la competición, con seis títulos, entre ellos el pentacampeonato de 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, siendo su última coronación en el 2023, igualando la marca de la canadiense Lisa Bentley, que lo conquistó en seis años seguidos, entre 2002 y 2007.

