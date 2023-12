Un duro golpe para el deporte chileno se produjo en las últimas horas, luego que en conferencia de prensa, en dependencias del Comité Olímpico de Chile (COCH), el español Bienvenido Front, el head coach más exitoso en la historia del remo, dice adiós luego de 10 años en el cargo.

Luego de su cosecha de medallas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, con tres preseas doradas, cinco de plata y dos de bronce, el entrenador reconoció que el motivo de su salida es porque “mi familia y mis hijos me pidieron que volviese (a España)”.

“Es una decisión que está tomada hace muchos meses y tomó fuerza a medida que se fue acercando el fin de año. Era un compromiso con mi familia“, agrega Bienvenido Front, que llegó a comandar el Team Chile de remo en enero de 2013, y lo convirtió en una disciplina cargada de éxitos.

“Ni ellos ni yo estábamos convencidos de que esto llegase, pero ha tomado forma. No hay ningún motivo para que me vaya de Chile, lo he disfrutado mucho, pero la razón es mi familia”, sentencia el head coach español, responsable de descubrir a las mellizas Antonia y Melita Abraham, las deportistas con más medallas en la historia de los Panamericanos para el país.

¿Cuántos títulos ganó Front con el Team Chile de remo?

Durante su paso por nuestro país, el español dirigió al representativo de la disciplina en tres Juegos Panamericanos, en Toronto 2015, Lima 2019 y Santiago 2023, donde conquistó un total de 22 medallas, que se reparten en ocho oros, ocho de plata y cinco de bronce.

Mientras que al mando de las mellizas Abraham, las convirtió en las deportistas más exitosas de Chile, a nivel panamericano, con ocho preseas, de las cuales fueron tres doradas, cuatro plateadas y un bronce.

¿Cuáles serán sus próximos pasos?

Mientras la Federación Chilena de Remo se puso plazo hasta el martes 2 de enero para encontrar al sucesor de Bienvenido Front, quien por su parte supervisará, de forma particular, la preparación de Antonia y Melita Abraham para los Juegos Olímpicos de París 2024.

