El Mountain Bike se robó la película en la primera mañana de deportes de Santiago 2023. Tras la inauguración de este viernes, Martín Vidaurre logró la primera presea para el Team Chile. El chileno fue superado por Gunnar Holgrem, tras una dura batalla en el circuito de San Carlos de Apoquindo.

Catalina Vidaurre brilla en los Panamericanos

Se contaba con la medalla de Martín, sin embargo, era bastante más inesperado pensar en que su hermana Catalina Vidaurre lograra algún lugar en el podio en la prueba femenina. Es por lo que el segundo lugar de la pedalera fue celebrado de forma mucho más eufórica que el logrado por su hermano

En efecto, la chilena, un año menor que Martín, logró un nuevo segundo lugar para el Team Chile. Esta vez, eso sí, la distancia con la ganadora de la competencia, Jennifer Jackson, también canadiense, fue mucho mayor, llegando a casi tres minutos de diferencia.

Sin embargo, no importaba. Cata brilló en San Carlo de Apoquindo y se emocionó a más no poder al momento de cruzar la meta. “No puedo estar más contenta. Primero de clasificar a estos Juegos y ahora de ganar la plata. Es irreal todavía no me lo creo”, indicó, con una visible exaltación y gratitud”, destacó.

“Fue increíble el apoyo. Donde estaban las subidas se sentía la gente, por eso gané la plata aquí y estoy muy contenta por todo el público”, complementó.

Por último, destacó el rol familiar en el logro. “Súper contenta. Toda mi familia me ha estado apoyando durante todo el año. Y mucho más contenta con compartir la plata con Martín”, señaló. “Es Increíble, no puedo estar más contenta. Todavía no me la creo. Tengo que sentarme un rato a pensarlo”, destacó.

La ciclista, visiblemente emocionada al momento de recibir su medalla, no estaba en los planes de una presea. En los pronósticos, se sabía de la calidad de Cata, pero ni en el mejor de los planes se pensaba un segundo lugar. Pero la pedalera logró un gran nivel y con ello darle una nueva alegría al Team Chile.

Una mañana en la cual el Team Chile empezó con todo y en la que se espera que puedan seguir cayendo medallas en la tarde. Varias finales por disputarse, además triunfos inesperados han marcado la jornada. Así las cosas, se puede apreciar que el equipo nacional comenzó con el pie derecho.

¿Cuántas medallas sacará el Team Chile en Santiago 2023? ¿Cuántas medallas sacará el Team Chile en Santiago 2023? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuántas medallas sacó Chile en Lima 2019?

Chile sacó un total de 50 medallas en Lima 2019. Ese es el gran objetivo de nuestro país de cara a Santiago 2023, superar esa participación, la mejor de la historia para el Team Chile en unos Juegos Panamericanos. Fueron 13 oros, 19 platas y 18 bronces.

¿Cuántos deportistas chilenos participarán en Santiago 2023?

Santiago 2023 contará con la presencia de 664 deportistas nacionales. Nunca en la historia había existido una presencia tan masiva del Team Chile en unos Juegos Panamericanos. Por lo mismo, existe la expectativa de que se logre superar el registro de las 50 medallas logradas en Lima.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.