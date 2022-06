Cristian Garin vs Jenson Brooksby | Cuándo juegan, horario y dónde ver EN VIVO ONLINE y por TV la tercera ronda de Wimbledon 2022

Cristian Garin logró imponerse a Hugo Grenier y disputará la tercera ronda de Wimbledon, en el tercer Grand Slam de la temporada 2022. Su rival será Jenson Brooksby.

Si bien el torneo inglés no entrega puntos este año, no deja de ser uno de los torneos más importantes del circuito, además de la historia que contiene la bien llamada "Catedral del Tenis". Gago bien lo sabe y jugando de blanco en el cesped, no ha dejado pasar la oportunidad de ir avanzando.

Después de derrotar en primera ronda al sueco Elias Ymer, el desafío era contra el francés Hugo Grenier, quien es el actual 141 del ranking ATP. El chileno no tuvo mayores problemas y con un tenis muy sólido, logró derrotar al galo por parciales de 6-3, 6-1 y 6-1. De esta manera, además, de nuevo no volvió a ceder ningún set, tal como lo había hecho en su debut.

Ahora Cristian Garin, quien es el actual N° 43 del mundo, se enfrentará a Jenson Brooksby (34°). Duro enfrentamiento ante el oriundo de Estados Unidos. A nivel ATP, Gago jamás se ha enfrentado al jugador de 21 años. En 2021 el chileno llego a esta misma instancia, pero perdió ante Novak Djokovic. En este 2022 busca que la historia sea diferente y seguir abriéndose camino en uno de los torneos más importantes del mundo del tenis.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Cristian Garin?

Cristian Garin juegará este sábado 2 de julio, en horario por definir.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Cristian Garin?

Wimbledon será transmitido por las señales de ESPN 2 y ESPN 3, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Cristian Garin?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.