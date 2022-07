Luis Baquedano aclaró que el World Rugby Sevens Challenger Series no se realizará en el Estadio Santa Laura, pese a que ya se había hecho el anuncio. El torneo está programado para el próximo mes.

Unión Española aclara: torneo del World Rugby no se realizará en el Santa Laura

Este miércoles, los canales oficiales del World Rugby Sevens Challenger Series informaron que el torneo, que se realizará en agosto de este año, tendría como sede el Estadio Santa Laura. Y el anuncio llamó la atención, ya que el recinto fue cerrado hace poco.

Luego de haber recibido el duelo de repechaje entre Los Cóndores y Estados Unidos, la cancha del recinto finalmente cedió. El estadio ubicado en Independencia no pudo albergar el duelo entre Unión Española y Universidad Católica y se decidió el cierre para su reparación.

Por eso, el gerente general del cuadro hispano salió a aclarar la situación luego del anuncio. En palabras reproducidas por El Mercurio, Luis Baquedano confirmó que no cederán el estadio para la realización del torneo de rugby.

"El torneo de rugby seven no se hará en Santa Laura. No vemos opción de albergarlo, eso está decidido", confirmó Baquedano en palabras a El Mercurio.

Así, el World Rugby Sevens Challenger Series deberá buscar sede. El torneo mundial que reune a 12 equipos masculinos y 12 femeninos está programado para realizarse entre el 12 y 14 de agosto, con Chile entre sus participantes.

En varones, nuestro país compartirá el Grupo A junto a Corea del Sur, Papúa Nueva Guinea y el representativo de Georgia. En damas, la selección chilena competirá en el Grupo D, el que también tiene a China, Kenia y Sudáfrica.