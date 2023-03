Rafael Nadal no se ilusiona con ir a Montecarlo: "La verdad, no sé cuando volveré a jugar"

Los fanáticos del tenis quedaron fascinados con los rumores que apuntaban que Rafael Nadal (13°) está listo para volver a las canchas tras sufrir una ruda lesión. Se supone que regresaría en el Masters 1.000 de Montecarlo, que arranca el 8 de abril, y ante tanta especulación fue él mismo quien salió al paso de la supuesta información para desmentirla.

El legendario tenista español de 36 años asistió a una ceremonia de premiación de su fundación, y en la previa del evento principal fue consultado por la posibilidad de verlo de regreso en acción en el segundo ATP Masters 1.000 del año. Así, fue claro al momento de indicar que "no sé cuando volveré a jugar, esa es la verdad".

"Si supiera cuando voy a volver lo diría, pero no lo sé"

El histórico ganador de 22 Grand Slam a estas alturas de su vida no se hace problemas. "No sé de donde sale esa información, pero evidentemente, si fuera cierto lo confirmaría, pero desgraciadamente no lo puedo hacer. Sigo mi rumbo y no sé cuándo volveré a jugar, esa es la verdad. Si supiera cuando voy a volver lo diría, pero no lo sé", lanzó de entrada.

"Tenemos que ir a día a día y no adelantaré algo que después no podré cumplir, diré las cosas cuando las sepa realmente", complementó el icónico deportista nacido en Manacor. Tras eso, destaca para cerrar que actualmente "estoy en una fase de incrementar el trabajo" para poder regresar a desplegar su talento en la cancha.

Cabe destacar que Rafael Nadal hace poco regresó a entrenarse, en las canchas de su academia en Mallorca, después de que una dura lesión en el psoas ilíaco lo sacara de acción. El pasado 18 de enero fue la última vez que Rafa vio acción en el circuito, y fue en la segunda ronda del Australian Open, donde cayó ante el estadounidense Mackenzie McDonald.