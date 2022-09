Los fanáticos del tenis en Chile están ansiosos esperando que el viernes 25 de noviembre llegue, ya que el histórico Rafael Nadal (3°) visitará nuestro país para jugar un partido de exhibición ante Alejandro Tabilo (66°). Y el legendario tenista español es la demostración de que la edad es solo un número.

A pesar de sus 36 años y haber lidiado con una lesión en el pie, llamada enfermedad de Müller Weiss, durante toda su carrera, el "rey de la arcilla" sigue en el top del Ránking ATP y gracias a Casper Ruud (2°) subirá un puesto más. Por ende, apunta a llegar a Santiago como dos del mundo.

Ruud venció a Nicolás Jarry (111°) en octavos de final del ATP de Seúl, pero en cuartos cayó con el japonés Yoshihito Nishioka (56°) y bajó una posición en el ránking. El noruego bajó al tercer puesto del escalafón mundial en vivo, y desde este lunes 3 de octubre el uno y el dos del mundo serán dos españoles: Carlos Alcaraz y Rafael Nadal.

Así, el oriundo de Manacor tendrá que seguir dando pelea en los distintos torneos que le quedan hasta que comience su gira de partidos amistosos por Sudamérica.

No solo Chile, Argentina y Ecuador también serán parte de la gira de amistosos de Rafael Nadal por Sudamérica. Eso sí, el viernes 25 de noviembre San Carlos de Apqouindo será sede del encuentro del español con Chile, donde enfrentará a Alejandro Tabilo.

“Me hace mucha ilusión poder volver a Chile después de tantos años sin poder venir. La última vez fue en 2013 y tengo un gran recuerdo. Jugar con un ídolo local como es Alejandro Tabilo también va a ser un momento especial. Siempre que he estado ahí me han tratado de la mejor manera posible, espero que vayan al partido, que nos veamos ahí y no puedo esperar que este día llegue", señaló Rafa en un video enviado a la organización de la Copa Museo de la Moda.