Rafael Nadal y su partido de exhibición con Alejandro Tabilo: "Me hace ilusión volver a Chile y jugar con un ídolo local será especial"

La visita de Rafael Nadal a nuestro país está cada vez más cerca. El tenista español participará de la Copa Museo de la Moda, por la cual disputará un partido ante la primera raqueta chilena, Alejandro Tabilo, el próximo 25 de noviembre en San Carlos de Apoquindo.

Y para calentar motores, este jueves se realizó una conferencia de prensa para dar el vamos a la cita que tendrá dicho encuentro como plato principal. Ahí fue donde Jorge Yarur, presidente del Museo de la Moda, dio detalles de la instancia. Y donde se escucharon las primeras impresiones de Tabilo y Nadal.

Yarur informó que la instancia se llevará a cabo durante dos días (24 y 25), con el partido entre el chileno y español como cierre. Antes, los tenistas de tenis adaptado, Gustavo Fernández y Martín de la Puente, jugarán un set en la precordillera.

Por otra parte, Tabilo participó de manera presencial en la conferencia y mostró su ilusión por medirse ante el tres del mundo. "Nadal es mi ídolo de toda la vida, además es en un lugar muy especial para mi, porque en San Carlos de Apoquindo entré al top 100", manifestó el número uno de Chile.

"Por eso quiero agradecer a Jorge Yarur por la invitación, lo voy a dejar todo en la cancha como siempre. Espero ver ese estadio lleno donde he vivido momentos muy lindos con todos ustedes, espero que todos puedan llegar a apoyar. ¡Vamos Chile!”, cerró Jano.

Nadal envió un mensaje desde la distancia, donde dejó ver su alegría de retornar a nuestro país y lanzó grandes elogios a quién será su rival. “Me hace mucha ilusión poder volver a Chile después de tantos años sin poder venir. La última vez fue en 2013 y tengo un gran recuerdo”, manifestó.

"Jugar con un ídolo local como es Alejandro Tabilo también va a ser un momento especial. Siempre que he estado ahí me han tratado de la mejor manera posible, espero que vayan al partido, que nos veamos ahí y no puedo esperar que este día llegue”, añadió.

A menos de dos meses de que se dispute el partido en San Carlos de Apoquindo, además se conoció que las entradas para el esperado encuentro saldrán a la venta el martes 4 de octubre a través del sistema Punto Ticket.