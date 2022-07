Wimbledon ha sufrido un verdadero golpe este jueves en medio de la lucha por el título. Rafael Nadal puso fin a las especulaciones y confirmó en conferencia de prensa que se retira del torneo por una lesión.

El histórico tenista español tuvo una dura batalla para avanzar a las semifinales ante Taylor Fritz, pero el resultado estuvo lejos de ser lo importante. Apenas finalizó, Rafa avisó tenía muchas dudas de poder llegar a buscar el paso a la final.

Esto, debido a molestias que sintió en pleno partido de cuartos. "El cuerpo está bien, pero en el abdominal hay algo que no funciona. A partir del 3-1 del primer set, cada vez que sacaba me daba un latigazo ahí abajo. He pensado que no sería capaz de acabar el partido", lanzó.

Consultado en aquel momento por si lograría jugar la semifinal ante Nick Kyrgios, el español fue enfático. "No lo sé, necesito la información correcta, que me la dará las pruebas y necesito escuchar a las personas que saben".

Fue en medio de esas especulaciones, Rafael Nadal decidió llamar a una conferencia de prensa este jueves. Ahí enfrentó a los micrófonos y reconoció que no podría jugar, viéndose obligado a retirarse de Wimbledon.

Las razones de Rafael Nadal para dejar Wimbledon

A sus 36 años, Rafael Nadal está viviendo los últimos años de su carrera. Es por ello que tras confirmar su lesión, el histórico tenista decidió bajarse de las semifinales y retirarse de Wimbledon. "Estoy muy triste pero es una decisión que he tomado pensando en mi salud y en mi futuro", dijo.

El español reconoció que sufrió una rotura en el músculo abdominal. "Llevo toda la noche y el día dándole vueltas. Llego a la conclusión de que no hay manera de ganar. Y sólo me sirve ganar. Es imposible ganar dos partidos de este nivel".

"En el mejor de los casos, improbable, cómo se llegaría al domingo si ganase la semifinal. Es una decisión que me ha costado un montón, pero es la correcta", sentenció.

Con esto, Rafael Nadal dice adiós a Wimbledon y se queda con las ganas de sumar un Grand Slam más a su carrera. Nick Kyrgios es el que saca la parte más alegre, ya que accede de inmediato y sin esfuerzo a la final del torneo, esperando por lo que pase entre Novak Djokovic y Cameron Norrie.