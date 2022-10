Pese a que arrancan otra vez como máximos favoritos al anillo de campeón de la NBA, Golden State Warriors no la pasa bien en el inicio de la temporada 2022-2023. El equipo de la Bahía de San Francisco ha hecho más noticia por lo ocurrido afuera de la cancha, especialmente tras la filtración del video en que Draymond Green golpeó a su compañero Jordan Poole en una práctica de pretemporada.

Una polémica que había estallado hace unos días, pero que tomó un nuevo grado de importancia. Y es que no fue un problema menor entre ambos jugadores. Draymond Green, uno de los históricos jugadores de estos Warriors, campeón en cuatro ocasiones, directamente nockeó a Poole, una de las figuras jóvenes de la franquicia.

Es por eso que, tras viralizarse el video, la dirigencia debió tomar medidas para acallar la polémica. La primera fue darle unos "días libres" al ala pivot de 32 años. Una situación que puede parecer normal al interior del camarín, para enfriar la situación, pero que trae una cuota de incertidumbre que el propio jugador se encargó de establecer.

¿Juega al inicio de la temporada?

Green, en conferencia de prensa tras el incidente, manifestó sus dudas sobre si jugará en el inicio de la temporada regular de la NBA. "Espero jugar, pero no sé si lo haré. Lo descubriremos". A lo que agregó que ahora espera "reconstruir la confianza en nuestro vestuario y volver a juntar todo para repetir y defender el campeonato. Aunque esa es la menor de mis preocupaciones en este momento"

Además, manifestó que "me equivoqué por mis acciones que tuvieron lugar el miércoles, y por eso me disculpé con mi equipo, me disculpé con Jordan. No me escondo de nada. Soy dueño de mis errores"

Vale recordar que el próximo martes 18 de octubre se iniciará la nueva temporada de la NBA. Ese mismo día debuta Golden State Warriors, que recibirán en el Chase Center a Los Angeles Lakeres de LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook.