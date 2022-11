Nicolás Massú tuvo un triste cierre de fin de semana. Este domingo 20 de noviembre recién pasado, el histórico extenista chileno y actual entrenador de Dominic Thiem (106° ATP) sorprendió en redes sociales al comunicar que él y su familia se vistieron de luto para despedir a un gran amigo: su perrito Tomy.

A través de sus redes sociales, el capitán del equipo chileno de Copa Davis le informó con profundo dolor a sus seguidores que su mascota murió, y que tanto él como su familia están sumamente tristes por su partida. Así, tras 13 años de la más fiel compañía el doble medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 le dedicó sentidas palabras a su gran amigo para darle un último adiós.

"Gracias por tanto amor, Tomy"

Para la familia de Nico Massú, Tomy no era un simple perro. Desde 2009 que acompañaba con alegría al ex tenista y los suyos, por lo que después de 13 años no debe haber sido nada fácil despedirlo. Pese a eso, el viñamarino sabe lo que es sobreponerse ante la adversidad y se llenó de fuerza para homenajearlo en redes sociales.

“Descansa en paz, mi perrito Lindo. Gracias por tanto amor, Tomy. Nos hiciste felices a todos y estarás siempre en nuestros corazones. Te quiero mucho. El mejor de todos”, fue el tierno mensaje que compartió Massú junto a varios registros fotográficos acompañado de su querido can para despedirlo.

Tras subir el post tanto a su cuenta de Instagram como de Twitter, el campeón de siete títulos ATP se llenó de comentarios de apoyo para intentar pasar un poco el dolor que produce una pérdida tan importante como la de Tomy. Así, el ex número 9 del mundo recibió algo de consuelo ante tan dolorosa partida de su amada mascota.