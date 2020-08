Nicolás Jarry: “A nosotros sí o sí nos afecta jugar sin público, porque tenemos una gran barra en los Grand Slam”

Nicolás Jarry está tranquilo tras volver a Chile, después de sus entrenamiento en Estados Unidos. Por lo mismo, aseguró que este tiempo le ha servido para probar nuevas cosas, pensar bien las estrategias y volver rápidamente a la elite mundial de la ATP.

“Debo ser el único jugador en el tenis con la cabeza tranquila, porque soy el único que tiene una fecha clara para volver, a diferencia de mis compañeros que por la incertidumbre del coronavirus no saben bien ese retorno”, señaló para Deportes en Agricultura.

“Lo único que cambia es que cuando empiece a jugar aún no existe ningún calendario. Pero cuando vuelva voy a tratar de conseguir invitaciones a torneos (wildcard) y tener buenos resultados para subir rápidamente en el ránking ATP”, agregó.

El tenista chileno volverá a las canchas en noviembre. (FOTO: Getty)

En la misma línea complementó que “he tenido meses para pensar y hacer autocrítica. Uno estando en competencia está muy apurado como para corregir cosas. Ahora he podido probar diferentes cosas tranquilo; nuevas estrategias para hacer las cosas mejor”.

Sobre su preparación para estar en la mejor forma para noviembre, expresó que “tuve la suerte de irme a EE.UU donde hay muchos jugadores y puedes jugar uno o dos sets por semana. En Chile no hubiese podido”.

Además, sobre jugar sin público señaló que “en el fútbol el público es más eufórico, vibran más los partidos. En nuestro caso la gente debe estar en silencio cuando inicia un punto, va a ser diferente, pero no creo que afecte tanto en los niveles más bajos, en comparación a los grandes que están acostumbrados a jugar con público”.

“A nosotros los chilenos sí o sí nos afecta que no haya público, porque cada vez que vamos a un Grand Slam tenemos una gran barra”, comentó, en el caso de Cristian Garin que estará presente en el US Open.

“El US Open va a ser un torneo muy diferente. Los buenos no van a tener tanta competencia. Hay muchos jugadores sin ritmo. Hay candidatos que no están en su mejor forma. Puede pasar cualquier cosa”, dijo sobre el primer Gran Slam que se disputará.

Finalmente, tuvo palabras sobre la idea de una estatua para Nicolás Massú en el Estadio Nacional, por su doble oro olímpico en Atenas. “Debería haber más reconocimientos a deportistas”.

“En el Nacional sólo hay una estatua de Anita (Lizana); estaría buenísimo que hubiese un museo y no sólo en el estadio Nacional con el Nico (Massú), sino que los lugares con reconocimientos sean más”, sentenció.