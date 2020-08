Fernando González se la juega por un tremendo regreso de Cristian Garin y Nicolás Jarry al circuito ATP

Fernando González es voz más que autorizada para hablar sobre el presente inmediato de Cristian Garin y Nicolás Jarry, las dos principales raquetas chilenas en el circuito ATP.

Por lo mismo, el ex tenista en diálogo con La Tercera se la jugó y vaticinó un “tremendo” regreso del actual número uno de Chile a las canchas y volvió a mostrar todo su apoyo por Jarry, quien debe esperar hasta noviembre para cumplir con la sanción por dopaje.

“Garin tuvo un tremendo comienzo de año y no tiene por qué no volver a ocurrir. Tiene 24 años, le quedan 10 años, si él quiere. Con estos cambios algunos se verán beneficiados y otros perjudicados. Aunque finalmente estamos todos perjudicados con lo que estamos viviendo”, expresó.

Recordemos que el bombardero de La Reina alcanzó a ser número 5º del ranking ATP. (FOTO: Agencia Uno)

“Yo sé que intencionalmente no lo hizo (Jarry). Si hay alguien por quien poner las manos al fuego, es por él. Aunque finalmente cada uno es responsable de lo que tiene en el cuerpo. Que le hayan hecho dos doping en días seguidos y que uno haya salido negativo y el otro positivo, es una prueba evidente de que no lo hizo consciente y pudo probar que las vitaminas que estaba tomando estaban contaminadas”, complementó.

Al mencionar cómo afectará este largo receso a los tenistas profesionales, mencionó que “el estrés, el tema emocional y la angustia de no saber es complicado, pero es alguien fuerte que está entrenando súper bien y su vuelta a la élite debería ser relativamente rápida, si las cosas se normalizan”.

“Hay muchos jugadores mayores que están súper vigentes. No sé si va les va a perjudicar o beneficiar. O si va a perjudicar a los más jóvenes. A Roger lo operaron y se va a beneficiar claramente, pero no sabemos qué va a pasar con un Shapovalov, que tiene 22 años, o con un Djokovic, que tiene 34. Puede pasar lo del fútbol, que hay muchos lesionados. Ojalá no. Además, Cincinnati, el US Open, Roma y París se van a jugar seguidos y eso es realmente matador por los desplazamientos y la competencia en dos tipos de cancha”, sentenció.