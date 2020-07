Nicolás Jarry ve el lado positivo del coronavirus: “Este tiempo de cuarentena me vino increíble”

Nicolás Jarry se encuentra en Florida, Estados Unidos, junto a su entrenador Dante Bottini preparándose para el regreso a las canchas en noviembre, tras cumplir su sanción de nueve meses por un resultado adverso en un examen antidopaje.

Por lo mismo, en conversación con Séptimo Game habló sobre este periodo, el que justo coincidió con la pandemia del coronavirus que paralizó el circuito ATP hasta agosto.

“No me costó tanto quedarme en cuarentena. Siempre hay cosas que faltan por hacer y a mí siempre me falta tiempo para hacer cosas. Este tiempo de cuarentena me vino increíble para estar tranquilo, estar con mi familia, leer más, aprender, meditar, trabajar con sicólogos y trabajar mucho la parte física y la fuerza. Usé mucho a mi favor estos meses”, señaló.

Al ser consultado sobre el polémico torneo organizado por Novak Djokovic, que generó un brote masivo de covid-19, expresó que “fue un gran error de parte de todos, no creo que el culpable sea solo Djokovic”.

“(Fue culpa) Del gobierno que lo dejó; de las personas que fueron, que confiaron en la organización; de la organización, que confió en el gobierno… Todos confían en todo el mundo y en tiempos como estos cada uno debe ser consecuente y saber qué se puede y no hacer”, complementó.

Finalmente, sobre su preparación en Estados Unidos para volver en la mejor forma a la actividad, señaló que “Estoy muy contento de haber venido, fue una muy buena jugada (…) es algo que me hace muy bien en la cabeza para no estar estancado, sobre todo por la sensación de estar en cuarentena”, sentenció.