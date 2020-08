¡Notable! Nicolás Massú revela que su primer auto lo heredó del Chino Ríos

Nicolás Massú recordó una desconocida anécdota de los días cuando aún era un juvenil en el tenis, época en la que heredó un moderno automóvil que hasta entonces era utilizado por Marcelo Ríos.

En conversación con Domingos Dominicales el doble medallista olímpico narró el momento en que recibió su primer vehículo al cumplir la mayoría de edad:

El único tenista masculino de la era profesional en obtener dos medallas de oro en una edición de Juegos Olímpicos detalló la sorpresiva manera en que recibió la moderna máquina para esos años:

"El día de mi cumpleaños mi familia me lleva al subterráneo del edificio en Viña (del Mar) y me acompañan y yo no sabía que pasaba, y estaba el auto estacionado ahí... me lo habían entregado. Imagínate la alegría", comentó el chileno.