Cristian Garin y el regreso del tenis: "Tengo ganas de competir, lo echo mucho de menos"

Cristian Garín vive un incierto presente en el tenis, ya que pese a estar inscrito para el Masters 1000 de Cincinnati, el chileno cree que la pandemia puede ocasionar un nuevo retraso en las actividades.

En conversación con La Tercera, Gago se sinceró en relación a las dudas con las que trabaja a diario a la espera del regreso del deporte blanco:

"Yo veo súper complicado que vuelva el tenis, están haciendo todo lo posible. No sé. Según mi parte, no se ha confirmado al cien por ciento. La verdad es que han sido semanas súper difíciles, porque me estoy entrenando bien, preparándome como si fuese a jugar, pero de un día a otro puede cambiar", reveló el chileno.

El tenista número 1 de Chile está entrenando en Miami a la espera de saber cuándo regresará en definitiva el circuito.

Actualmente el número 1 de Chile está en Miami preparándose para lo que podría ser el regreso del circuito:

"Yo estoy a la espera, me he preparado muy bien, tengo muchas ganas de jugar, pero obviamente uno está atento a las medidas de seguridad y de salud que van a tomar", comentó el tenista.

De todas formas, y pese a sus ansias por volver a competir, Cristian Garín es realista, y asegura que el escenario para la vuelta de las competencias se vislumbra complejo:

"El tenis mueve mucha gente, va a concentrar mucha gente. No sé si puedan lograr que todos podamos estar encerrados. Va a ser difícil, yo creo, pero estoy a la espera de si se juega o no. Tengo ganas de competir, lo echo mucho de menos y ojalá lo puedan solucionar bien", reflexionó.

