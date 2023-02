Nicolás Massú vibra con la Copa Davis. Lo demuestra desde la silla de capitán, donde cada punto lo celebra de manera eufórica junto a sus jugadores. Algo que es muy valorado por todo el equipo, pues muestra que está muy compenetrado para que la bandera chilena quede siempre bien parada.

Terminada la serie ante Kazajistán, donde Chile venció 3-1 a los asiáticos, asegura que le resbalan las críticas que recibió el primer día, tras hacer jugar a Cristian Garin en lugar de Alejandro Tabilo.

"Las especulaciones que hay afuera no son la misma mirada que tiene el equipo. Tomo decisiones convencido de lo que estoy haciendo, aunque no tengo la bolita para saber lo que va a pasar. Los conozco y en cuatro años ya estamos dos veces en el Grupo Mundial, partiendo de muy atrás", confesó.

El ex número 9 del mundo comentó que "yo me había retirado hace dos meses cuando me ofrecieron ser capitán. Ahora somos el único sudamericano en el Grupo Mundial, nos toca a nosotros estar ahí. Siempre estamos unidos y pensando que queremos seguir creciendo".

Destaca que su presencia en el circuito es importante para llegar arriba con Chile. "Tengo la suerte de viajar todo el año con Dominic Thiem y sé lo que pasa con los jugadores, vivo de esto y lo veo en directo, no me entero por los resultados por internet. Estar en el día a día es una gran ventaja, ya que también sé lo que pasa con los jugadores chilenos", señala, agregando que "están en una etapa donde juegan partidos importantes. Es un equipo fuerte que está ilusionado. Vamos a jugar con los 16 mejores del mundo, eso es increíble. Me gustaría hacer algo ahí".

Luego detalló que "la primera vez que vi la Davis fue a los 11 años, en el Nacional. Vi las banderas y los partidos, me daban ganas de entrar. A los 15 años me nominaron por primera vez y entiendo lo que significa representar a Chile. Si te juntas dos o tres veces al año es lindo, porque representas al país en equipo. Tengo la misma pasión que cuando tenía 16 años. Siento que juego los partidos con ellos (los jugadores). Voy a seguir hasta que tenga fuerza, muchos años más".

Finalmente cree que la gente "sí valora lo que hacemos, al menos yo siento cercanía con la gente y el equipo también. Se entiende lo difícil que es estar entre los 16 mejores del mundo, quedaron afuera potencias mundiales".