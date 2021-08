Medallero Olímpico | Sigue EN VIVO como va la tabla de medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

El próximo 8 de agosto concluirán los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el evento deportivo de mayor envergadura en el mundo nos ha dejado grandes jornadas de deportistas buscando las preseas de oro, plata o bronce, máximos galardones entregados a los centenares de deportistas vencedores.

La principal forma de evaluar la participación de los deportistas en esta cita deportiva, suele ser el medallero olímpico, medallero que, al día de hoy, nos trae grandes sorpresas, como China, el país asiático se ha catapultado hasta el momento como el gran ganador de estos JJ.OO. debido a que se mantiene en el primer lugar del medallero y cada día que pasa, aumenta aún más su ventaja con respecto a los demás países en competencia.

En segundo lugar, se mantiene Estados Unidos, país que terminó líder del evento de los cinco anillos en Río 2016 y Londres 2012, mientras que, cerrando el podio se ubican los representantes de Japón, el país que juega de local tiene una leve ventaja sobre otras grandes potencias como Australia, Rusia (COR) y Gran Bretaña.

El caso del Team Chile, sin embargo, no es tan positivo, si bien gran parte de la delegación ha logrado ser competitiva en sus respectivos deportes, como son los casos de los primos Grimalt en vóley playa, Mito Pereira y Joaquín Niemman en el golf o Yasmani Acosta en la lucha grecorromana, entre otros, hasta el momento no se ha logrado ganar una medalla, situación que, de seguir así, mantendría la mala racha de no conseguir preseas desde los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Medallero Juegos Olímpicos de Tokio 2020



A continuación, te invitamos a conocer cómo van los quince primeros lugares del medallero de Tokio 2020, además de la participación del Team Chile.

Posición Equipo / CON 1° 2° 3° Totales 1° China 32 21 16 69 2° Estados Unidos 24 28 21 73 3° Japón 19 6 11 36 4° Australia 14 4 16 34 5° COR 13 21 18 52 6° Gran Bretaña 13 17 13 43 7° Alemania 8 8 14 30 8° Francia 6 10 8 24 9° Países Bajos 6 8 7 21 10° Corea del Sur 6 4 9 19 11° Nueva Zelanda 6 4 5 15 12° Italia 5 9 15 29 13° Hungría 4 4 3 11 14° Brasil 4 3 8 15 15° Cuba 4 3 4 11 -- Chile 0 0 0 0

Revisa el listado completo del medallero olímpico en la página oficial de las Olímpiadas de Tokio 2020.