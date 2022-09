Roger Federer habló de lo que será su retiro del tenis, cuando juegue dobles a partir de este viernes en la Laver Cup. En una conferencia de prensa efectuada en Londres, abordó su carrera y el sentimiento que tiene al terminar una etapa donde marcó una era.

"He tenido mucho tiempo para tomar la decisión porque llevo más de un año sin jugar. La decisión es la correcta porque es la única que puedo tomar", señaló el suizo a la prensa. "Quería que en mi adiós la gente estuviera contenta y que no estuviera diciéndome todo el tiempo que lo siente mucho", agregó.

Añadió Federer que "estoy orgulloso de lo que he ganado. Después de ganar mi decimoquinto Grand Slam en Wimbledon todo lo demás ha sido un bonus. Que estuviera Sampras en la grada fue muy especial. Estoy contento de haber sido capaz de ganar 20 Grand Slam y más de 100 títulos".

Manifestó que ya empieza a tener nostalgia por dejar de lado el deporte que fue su vida. "El ponerme las zapatillas, la camiseta antes de jugar, pensar en el partido. Es bonito y estresante" y contó que quiere ser recordado como otros deportistas de elite: "Siempre me fijé en la regularidad de Michael Schumacher o Tiger Woods y estoy contento de poder ser comparado a ellos".

Sobre lo más épico de su trayectoria, señaló que fue cuando gané a Sampras en Wimbledon, el regreso de 2017 en Australia cuando gané a Nadal", aunque indicó que "tampoco lo he pensado con exactitud" y fue algo autocrítico por sus inicios: "Quizás pude ser más profesional al principio de mi carrera".

Finalmente habló de Carlos Alcaraz, el nuevo número 1 del mundo y la gran figura del tenis en este momento. "Me siento mal por no haber jugado con él. Lo que ha hecho en el US Open ha sido fantástico. Será una de las estrellas del tenis, siempre lo he dicho. Fue bonito escuchar sus palabras, peloteamos una vez en Wimbledon", cerró.