El ex técnico de Marcelo Ríos -quien lo llevó a ser número uno del mundo- y formador de leyendas como André Agassi y las hermanas Williams dio la vuelta al orbe por su muerte. Sin embargo, "revivió" para aclarar que esa información es falsa y sigue "vivito y coleando". "Fue el más talentoso de todos los tenistas que he tenido", dijo en su minuto sobre el Chino.

El mundo del tenis se vistió de luto recientemente, aunque no duró mucho. ¿Cómo? El nombre del legendario Nick Bollettieri, quien fue entrenador del chileno Marcelo Ríos y formador de leyendas como André Agassi, Venus y Serena Williams, Mary Pierce y varios otros nombres históricos, dio la vuelta al orbe porque falleció a sus 91 años, pero él mismo "revivió" para aclarar toda la situación en la que se vio envuelto.

Afectado por una enfermedad de la cual su familia no ha querido revelar mayores detalles, los reportes de la prensa apuntaban que el destacado técnico estadounidense, quien llevó al "Chino" a ser número uno del mundo en 1998, murió este domingo 20 de noviembre recién pasado. Sin embargo, la información fue desmentida por el oriundo de Pelham, Nueva York, a través de sus redes sociales.

"Estoy vivito y coleando"

Bollettieri utilizó su cuenta de Instagram para "revivir" después de que se le haya dado por muerto y envió un mensaje para tranquilizar a todos aquellos que ya sufrían con su adiós. "Quiero asegurarles a todos que, al contrario de lo que han escuchado, estoy vivito y coleando", disparó de entrada.

"No hay mucho que pueda mantener a este viejo italiano débil tanto tiempo. Tengo aquí a mi familia y a muchos visitantes, ¡y eso me hace muy feliz! Me encantan todos los mensajes que me han mandado, las llamadas y los mensajes de voz que me han dejado. Siempre digo ‘no es fácil’, pero seguro que vale la pena. Soy un tipo afortunado. Os deseo a todos lo mejor. Nick”, concluyó para espantar los rumores.

Bollettieri es conocido como un pionero en el concepto de internado de tenis, y además de formar leyendas como Agassi (con quien estuvo desde 1986 hasta Wimbledon de 1993), las hermanas Williams, Jim Courier, Monica Seles y Mary Pierce, también tuvo a Marcelo Ríos como pupilo. "Sin duda fue el más talentoso de todos los tenistas que he tenido", resaltó el estratega sobre el zurdo de Vitacura, a quien llevó a ser número uno del Ránking ATP el 30 de marzo de 1998.