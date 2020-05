Marcelo Ríos: "¿Cómo fui número 1 del mundo? No tengo idea y en esa conferencia de prensa pensé retirarme"

Marcelo Ríos volvió a dejar declaraciones sabrosas tras participar de una videollamada por el live de Instagram junto al entrenador Alejandro Rossi. El Chino reveló que no puede entender cómo logró ser el número 1 del mundo en el tenis.

“Mi primera meta era sacar a sampas porque me caía pésimo, y eso que éramos los dos del mismo agente”, dijo el otrora tenista nacional.

Agregó que “me pongo a pensar cómo lo hice y no tengo puta idea… no pude haber devuelto el saque de (Mark) Philippoussis, no puedo jugar tenis. Cómo pasa el tiempo, uno se pone viejo y cuestan más las cosas. Pienso cómo mierda fui número 1 y no tengo idea. Viajaba tres meses, ahora no puedo subirme un avión, me carga viajar. Íbamos en tren, nos bajábamos hechos mierda y llegábamos a residenciales”.

Por otro lado relató una “anécdota” que estuvo a punto de ocurrir apenas instantes después del histórico triunfo ante Andre Agassi en la final del Masters de Miami.

“A alguien le conté que mi idea era que cuando llegara a ser número 1 me retiraba del tenis, y estuve a un minuto de decirlo en la conferencia, que me retiraba. No era soberbia. Quería hacerlo, lo hablé con el agente… con 21 años. Y me dijo estás loco, ahora vienen los contratos y la plata. Me hubiese tenido que meter a la universidad y trabajar. No sé qué estaría haciendo”, expuso.

Por último abrió su corazón y reconoció que le hubiese gustado alcanzar la cima con más experiencia y no tan joven, dando a entender que no le tomó el peso a su éxito debido a la inmadurez lógica de un adolecente de 22 años.

“Me gustaría haber sido más viejo, más maduro. No me imagino a Roger Federer saliendo o estando curado. Yo reconozco que tomaba y salía cuando tenía que salir. Todos los que saben algo de deporte entienden que para haber sido número 1 del mundo tampoco podía estar todos los días curado. Me pegaba sus carretes, pero a Federer no me lo imagino. Ahora el entrenamiento te enseña otras cosas, a ser más profesional. Los tipos viajan con fisioterapeuta, nutricionista y 10 más”, concluyó.