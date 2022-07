Este domingo se termina una nueva edición del Gran Slam de Wimbledon y el tenista chileno, Cristian Garin (43° ATP), repasa lo que fueron sus dos semanas en el pasto londinense con una campaña que lo llevó hasta cuartos de final, a detalles de haberse metido en semifinales.

Garin dio cuenta del sueco Elias Ymer (137°), el francés Hugo Grenier (141°), el estadounidense Jenson Brooksby (34°) y el australiano Álex de Minaur (27°), para caer frente a Nick Kyrgios (40°) en la ronda de los ocho mejores.

"Siento que he cambiado a lo largo de este año. Sufrí mucho, pasé por mucho estrés, no supe manejar la presión. Haber estado aquí en Londres disfrutando, ganando partidos importantes, se sintió bien. Me voy muy feliz con las oportunidades que voy aprovechando”, dijo Gago a La Tercera.

El deportista nacional añadió que “yo sueño con estar regularmente en estas instancias. Voy a analizar bien con Pepe Vendrell, mi entrenador, lo que fue este torneo. Sobre todo de la derrota voy a aprender. Veré en qué me equivoqué, porque quiero ser mejor. Ya sumé cinco títulos ATP, tengo varios octavos de final en Grand Slam y ahora hice cuartos. No cabe duda que estoy mejorando”.

“Tener la oportunidad de hacer historia para Chile siempre es motivante. Me encanta representar a mi país, el apoyo de la gente se siente y se agradece. En los momentos más difíciles siempre hay gente tirando para arriba y eso es clave. Ya llegará la hora de hacer historia, pero yo quiero seguir trabajando y disfrutando mi carrera. Estoy contento con la carrera que estoy haciendo. Creo en mí y en mi equipo. Sigo madurando, voy entendiendo mejor lo que hago”, complementó la primera raqueta nacional.

Garin tuvo un primer semestre complicado, pero su buena actuación en Wimbledon deja la sensación que lo que viene será un buen cierre de año. Gago confía en seguir consiguiendo cosas importantes para el tenis nacional.

“Yo he trabajado el autoconocimiento, cosa que me ha ayudado muchísimo. El saber quererse, saber respetarse. Los deportistas profesionales siempre estamos bajo mucha presión, de querer siempre rendir al cien cada semana. Hay que estar preparado. Me gusta mucho el tenis y competir, pero haya veces que uno no se siente tan bien, aparecen las dudas. Estamos muy expuestos y hay que saber manejarse”, sentencia Garin.