Una patota de chilenos acompañó la presentación de Cristian Garin contra Nick Kyrgios por los cuartos de final de Wimbledon en la cancha 1 del All England Lawn Tennis and Croquet Club. Y curiosamente, apareció un camarada de Universidad de Chile que apoya al tenista que es hincha de Colo Colo.

El choque en cuartos de final de Wimbledon entre Cristian Garin y Nick Kyrgios fue a la altura de lo que todos esperaban, con hambre e intensidad para regalar. Y aunque los números no favorecieron a Gago, una gran cantidad de chilenos se dio cita en la Cancha 1 del All England Lawn Tennis and Croquet Club, para respaldar a la primera raqueta nacional.

Y lo que el fútbol divide, lo une el tenis. Fue así como apareció entre la multitud un hincha de Universidad de Chile en apoyo del colocolino Garin. Un azul más bien clásico: se parece al Flaco Sergio Alejandro Gioino y además ocupaba un modelo de la camiseta que utilizó el conjunto universitario hace unos veinte años.

El fanático fue alcanzado por las cámaras de la transmisión oficial y recordó repetidas apariciones de seguidores azules en eventos deportivos internacionales ajenos a la coyuntura del equipo mágico, y que se han visto en torneos como la Eurocopa, Roland Garros e incluso durante algunas fechas de la Formula 1.

De todas formas, la derrota de Garin no empaña la gran asistencia de los chilenos al tercer Grand Slam de la temporada, en uno de los ingredientes que terminaron gravitando en la notable actuación de Cristian Garín, que fue eliminado en cuartos de final e igualó la mejor campaña de un chileno en el cuadro masculino durante la era Open.

Así como el ariqueño, Ricardo Acuña y Fernando González alcanzaron los ocho mejores en 1985 y 2005. Anteriormente, Luis Ayala fue cuartofinalista entre 1959 y 1961, al igual que Anita Lizana en 1936 y 1937, año en el que se convirtió en la mejor tenista del mundo, de acuerdo a publicaciones especializadas de la época.