Yerko Urra puso el grito en el cielo tras la última derrota de su equipo. Y puso en duda la idea del DT de Deportes Temuco. El indio Pije cayó por 2-0 ante el aproblemado Santiago Morning en el estadio Germán Becker. Y el golero nacido en Mulchén estalló por esa caída.

“Siento vergüenza. Quiero pedirle disculpas a la gente otra vez. No estamos al nivel. No sé qué nos pasa. Entramos dormidos todos estos partidos, llevamos cuatro ya perdiendo”, aseguró Urra. Recordó también la abultada derrota ante Universidad de Concepción en la final de ida de la Zona Sur de Copa Chile.

El ex portero de Huachipato no se quedó sólo con eso. “Todos los días llego a mi casa y pregunto ¿qué chucha nos pasa? Ni siquiera tratar de ganar cómo sea nos está alcanzando. El equipo tiene mucha vergüenza, ahora todos los rivales nos cuestan”, dijo también el meta mulchenino en declaraciones reproducidas por Pasión Temuko.

“No sé qué estamos haciendo mal. En la semana entrenamos física y técnicamente bien. No sé si la idea de juego está siendo clara. Antes jugábamos más al pelotazo con el Coto Ribera y nos resultaban los goles y todo. Hoy no generamos, no hallamos cómo llegar al arco”, sentenció Yerko Urra. El fustigamiento tenía a Román Cuello y su staff como destinatario, que fue sometido a una comparación con el actual DT de Curicó Unido.

Yerko Urra cuestiona la idea del DT Román Cuello por el momento de Deportes Temuco

El sucesor del Coto Ribera ha tenido problemas como DT de Deportes Temuco, que alcanzó tres derrotas consecutivas en el Campeonato Ascenso. Eso sí, el cuadro albiverde mantiene su boleto al playoff por la promoción a la máxima categoría, aunque en profundo riesgo por los 30 puntos que acumula.

Y para colmo, Yerko Urra cuestionó abiertamente el planteamiento del entrenador uruguayo que supo dirigir al chileno Marcelo Allende en el Montevideo City Torque de Uruguay. “Nos han pasado la cuenta las expulsiones de compañeros. De repente alguna ausencia por amarillas. Es todo. No podemos depender que los juveniles nos salven el culo”, dijo el golero que fue a la Copa América 2019 con la Roja. Ofreció disculpas por la expresión.

“Tengo vergüenza de que vengan seis mil personas a vernos, gasten su plata y nosotros no somos capaces de hacer un gol”, cerró Yerko Urra, autor de una recordada conquista de palomita en el Campeonato Ascenso 2023. El próximo duelo de Deportes Temuco por la categoría será como visitante: este 12 de agosto, a contar de las 12:30, jugará ante A.C. Barnechea en el estadio Municipal de la comuna. ¿Será el despegue? Tic, tac, tic, tac…