La dirigencia de Deportes Temuco, presidida por Marcelo Salas, fue apuntada en una extensa carta del plantel profesional, en donde acusaron mala organización para el duelo del Pije y Huachipato por Copa Chile, y, además, diversas irregularidades en el día a día del club.

Primero, los jugadores protestaron por un desajuste en el viaje para el partido ante los acereros (miércoles 28). Pese a que tenían planeado viajar el mismo día en la mañana y concentrar en un hotel, la dirigencia cambió los planes para irse sólo seis horas antes del encuentro.

“Con cinco días de antelación al partido, ya contábamos con la organización del viaje rumbo a Concepción. El itinerario consistía en salir de Temuco el miércoles 28 a primera hora, llegando al hotel Ibis, almorzar y descansar del viaje hasta la hora del partido. El martes 27, siendo las 20:35 horas, la dirigencia nos comunica que no tendríamos concentración y que el viaje se realizaría sólo con seis horas de antelación al partido, por lo que el viaje se realizará de Temuco directo a Concepción con destino al CAP de Talcahuano”, escribieron.

“Nuestra molestia se presenta porque con el cambio se pueden producir diferentes situaciones como, por ejemplo, no llegar a la hora programada al partido o que, durante el partido, alguno de nuestros jugadores sufra algún tipo de lesión que nos perjudique en el logro de nuestro objetivo principal”, sumaron.

Después, destaparon irregularidades que viven cotidianamente en el desarrollo de sus actividades. “Pago de sueldos atrasados, deudas de los arriendos por parte del club a los jugadores, comidas frías y no aptas durante la concentración, deudas de licencias médicas y exámenes a jugadores”, nombraron.

“Ocasiones en que el complejo sólo tenía agua fría o simplemente no había agua para asearse después de los entrenamientos. Cabe señalar que la casa de los juveniles no cuenta con condiciones necesarias, por lo que pasan frío y no tienen alimentación adecuada”, agregaron.