Pellegrini no le cierra las puertas a Chile: "Me veo más cerca de la selección que de un club"

Manuel Pellegrini volvió a referirse a la posibilidad de dirigir en Chile. El técnico nacional lleva más de dos décadas fuera del país y todavía tiene dos años de contrato con el Real Betis, pero no le cierra la puerta al fútbol nacional. Eso sí, su principal interés sería la selección chilena.

“Si me preguntas, me veo más cerca de la selección que de un club. Si es que está el espacio, ojalá que le vaya muy bien a Ricardo Gareca en estos cuatro años y que siga dirigiendo. Acá estamos en el día a día, estamos en el Betis, faltan dos años más, las cosas cambian…”, comentó el DT a D Sports.

“Por ahora me voy a mantener, si se puede, dirigiendo clubes europeos. Me quedan dos años más de contrato y ojalá se puedan cumplir. No me pongo metas precampaña, porque en eta profesión hay que demostrar domingo a domingo que uno está plenamente vigente”, continuó diciendo.

Además, el entrenador de 70 años se refirió a los rumores que lo vinculan con el AC Milan. “Son cosas que salen en la prensa, no sé cuál es su origen así que no podría pronunciarme. Pero estar en nombres de equipos importantes siempre va a hacer algo trascendental para mantenerme vigente”, contó.

“He tenido la fortuna de trabajar 25 años fuera de Chile. Cada uno de esos nombramientos que salen son motivo de orgullo”, sentenció el técnico bético.

