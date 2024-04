El ex técnico de Universidad Católica ruega una oportunidad para el Ingeniero en la banca de la selección chilena. Dijo que no sólo le servirá a los jugadores, sino que también los entrenadores en nuestro país.

Luego de la salida de Eduardo Berizzo de la banca de la selección chilena comenzó la búsqueda de un nuevo entrenador. Ricardo Gareca fue el elegido por la ANFP, pero hubo otro nombre que llenaba de ilusión a los hinchas: Manuel Pellegrini.

El Ingeniero ha realizado una tremenda carrera en el extranjero, llegando a dirigir incluso clubes como Real Madrid y Manchester City. Los fanáticos de la Roja estaban esperanzados con su arribo y, a pesar de que no se dio, ruegan porque algún día ocurra. Así por lo menos lo dejó claro Nicolás Núñez.

El ex entrenador de Universidad Católica no escondió su deseo de que algún día el DT llegue a la banca de Chile. Esto no sólo para ayudar a los jugadores sino que también, según su visión, a los técnicos del fútbol nacional.

Nicolás Núñez ruega por ver a Manuel Pellegrini con el buzo de la Roja

Nicolás Núñez ha sido uno de los pocos técnicos chilenos que ha tenido oportunidad de llegar a un equipo grande en nuestro país. A pesar de que no le fue bien en la UC, el DT quedó con un panorama claro sobre la situación de los entrenadores nacionales, a los que aseguró le vendría bien el arribo de Manuel Pellegrini.

En conversación con RedGol, el ex entrenador cruzado se mostró más que ilusionado en que el Ingeniero llegue algún día a la Roja. De hecho, remarcó que su arribo puede darle un plus internacional luego de tanto tiempo en el exterior.

“Me encantaría que el técnico más exitoso de nuestro país pueda estar acá, que le den las herramientas y las condiciones para que decida venir”, lanzó. Pero eso no fue todo, ya que tras ello explicaría por qué esto beneficiaría a nuestro balompié.

Según Nicolás Núñez, la llegada de Manuel Pellegrini “sería un privilegio para nuestro país y para todos los que puedan ser dirigidos por él, además para los entrenadores para que veamos de cerca su trabajo”.

El técnico reconoció días atrás que tuvo acercamientos con la Roja mientras estaba en el Real Betis. No obstante, ha dejado en claro que no vendrá a Juan Pinto Durán si es que no hay un proyecto serio y que involucre a todos detrás.

Manuel Pellegrini por ahora sólo piensa en el Real Betis y en conseguir un nuevo hito en su carrera. El Ingeniero espera algún día llegar al Equipo de Todos, pero dependerá de que exista una dirigencia a la altura de lo que quiere llevar a cabo.

¿Te gustaría ver a Manuel Pellegrini en la selección chilena? ¿Te gustaría ver a Manuel Pellegrini en la selección chilena? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Qué títulos ha ganado Manuel Pellegrini en su carrera?

A lo largo de su tremenda carrera como técnico, Manuel Pellegrini ha conseguido un total de 11 títulos en el profesionalismo. Estos son Copa Chile y Copa Interamericana (Universidad Católica), Serie A de Ecuador (Liga de Quito), campeón de Primera División y Copa Mercosur (San Lorenzo), campeón de Primera División (River Plate), Copa Intertoto de la UEFA (Villarreal), bicampeón de Copa de La Liga y campeón de Premier League (Manchester City) y Copa del Rey (Real Betis).

¿Cuándo juega el Betis de Manuel Pellegrini?

Manuel Pellegrini por ahora sólo piensa en la recta final de la temporada junto al Real Betis. El día sábado 20 de abril desde las 12:30 horas los verdiblancos visitan al Valencia buscando tres puntos de oro en La Liga.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.